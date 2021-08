C’est au son des « Yanni, Yanni, Yanni ! » que l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Yanni Gourde a fait son arrivée dans la cour de l’aréna de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, mardi après-midi.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Pas de doute, l’ambiance était aux célébrations dans la municipalité située à environ 40 km au sud de Québec. Sur place, plus de 1000 personnes, des membres de la famille Gourde, des amis du joueurs et des résidents, s’étaient réunies pour célébrer la deuxième Coupe Stanley d’affilée du p’tit gars de la place.

Plusieurs d’entre eux sont arrivés tôt en matinée, bien avant le joueur lui-même. Pour la plupart vêtus d’un chandail du Lightning, ils ont dansé et chanté pendant près de deux heures sous la musique d’un DJ – un haut-parleur a même pris feu, c’est pour dire !

« De pouvoir faire vivre ça au monde de la municipalité, je trippe, a laissé entendre l’athlète tout juste avant d’aller à la rencontre du public. La communauté le mérite. Je me dois de redonner à mon monde. Je suis tellement content de pouvoir leur faire vivre ça. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

« Mes proches m’ont tellement supporté dans mon hockey mineur, a-t-il poursuivi. Ils m’ont fait des lifts, m’ont amené de gauche à droite. Je leur en dois beaucoup. »

La foule, fière, s’est fait entendre au moment où l’attaquant du Lightning a fait son apparition sur la scène érigée pour l’occasion, aux alentours de 13 h. Le sourire n’a pas quitté une seule seconde le visage de l’athlète, qui n’avait pu vivre ce moment l’an passé en raison de la pandémie.

« Vous le méritez, Saint-Narcisse », a-t-il lancé au micro, avant de remercier tous ceux qui l’ont aidé au fil des années.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Il a ensuite pris soin de s’adresser aux jeunes de la municipalité.

« Je suis tellement heureux d’être ici pour montrer que les rêves, ça arrive, a-t-il dit. Il faut travailler fort, être acharné, montrer de la détermination. Un jour, vos rêves, vous allez les atteindre. Ça, c’est dans n’importe quel domaine. »

« J’espère qu’un jour, un des jeunes, garçon ou fille, va ramener une coupe ou un trophée aussi gros que ça à Saint-Narcisse et qu’on pourra célébrer comme on fait aujourd’hui », a-t-il poursuivi.

Le champion a ensuite pris des photos avec près de 200 personnes avant de se promener dans la cour, la Coupe bien en vue, soulevée au-dessus de sa tête. Il a terminé le tout par une parade dans les rues de la municipalité.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Tissé serré

À Saint-Narcisse-de-Beaurivage, tout le monde se connaît. C’est du moins ce qu’a affirmé chaque personne interrogée par La Presse, mardi, sous un soleil de plomb.

Du lot, les deux frères de Yanni, Jason et Guillaume. Ce sont eux qui ont, conjointement avec la municipalité, organisé l’évènement. Les deux hommes de respectivement 27 et 31 ans avaient pu se rendre à Tampa Bay pour voir la journée de leur frère avec la Coupe Stanley l’année dernière, mais le feeling est différent cette fois-ci, ont-ils dit.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

« On a trippé épouvantable là-bas, mais ce n’est pas comme l’amener dans ton village natal. Vraiment pas,, a laissé entendre le plus jeune de la famille, Jason. […] Ça fait trois semaines que j’organise ça pour que ce soit le plus parfait possible. »

« Saint-Narcisse, c’est un village tissé serré, tout le monde se connaît, a-t-il ajouté. […] Le monde se l’approprie presque à eux. Ils disent : "notre Yanni a gagné ! On a gagné". C’est comme si on avait tout fait ça en équipe. »

L’aîné de la famille a abondé dans le même sens.

« Yanni joue vraiment des grosses années, a-t-il soutenu. Ça rassemble tout le monde. On est un petit village où tout le monde se tient. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Les deux frangins ont pu assister aux deux matchs du Lightning à Montréal pendant la finale, mais pas à ceux en Floride. Ils se sont néanmoins réunis dans la cour arrière de Jason, où ils ont pu célébrer la victoire en famille.

« Yanni m’a appelé [après le match], raconte ce dernier. Il était sur la glace, il criait : "Two baby ! Two baby !" Je pleurais, je ne le cacherai pas. »

« Son but dans la vie c’était de se rendre là, et il a réussi », a-t-il fièrement ajouté.

C’est bien connu maintenant : le joueur de centre a eu un parcours atypique. Lui qui n’a jamais été repêché et qui a dû passer plusieurs saisons dans la Ligue américaine et la ECHL avant d’atteindre la Ligue nationale.

« Ça me rend fier, d’où je suis venu, combien j’ai travaillé fort pour m’y rendre… De pouvoir faire ça aujourd’hui… Je n’ai jamais pensé que je pourrais jouer dans la Ligue nationale, a évoqué l’ancien des Tigres de Victoriaville. J’y allais une année à la fois et aujourd’hui, j’ai une deuxième coupe consécutive. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Un nouveau défi

Yanni Gourde passera les prochaines semaines auprès des siens, au Québec, avant de se joindre à sa nouvelle équipe, le Kraken de Seattle, qui en a fait son choix au repêchage d’expansion à la fin du mois de juillet. C’est donc dire que l’aventure du joueur de centre avec le Lightning de Tampa Bay prend fin dès maintenant.

« C’est sûr que c’est difficile parce qu’on était tellement proches avec l’équipe, l’organisation, a-t-il mentionné. C’est quand même difficile, mais je suis tellement excité de m’en aller avec le Kraken. »

Les trois frères ont tous parlé de ce changement d’adresse comme d’un « nouveau défi ». Et, on commence à le savoir, les défis sont loin de faire peur à Yanni Gourde !

« Je suis sûr qu’il va être capable de le relever comme il a relevé les autres », a laissé entendre Guillaume Gourde.

« Ils ont fait un club à l’image de Yanni : tout le monde est travaillant », a pour sa part fait remarquer le benjamin.

Rappelons que Yanni Gourde a été opéré à l’épaule au cours des dernières semaines. Il manquera donc le début de la prochaine saison. Une chose est sûre toutefois : dès qu’il enfilera l’uniforme du Kraken, il aura derrière lui toute une municipalité. Celle de Saint-Narcisse-de-Beaurivage.