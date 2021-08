(Détroit) Les Red Wings de Detroit ont consenti un contrat de trois saisons à l’attaquant Jakub Vrana.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’entente n’ont pas été dévoilés. Selon Sportsnet, Vrana touchera un salaire moyen annuel de 5,25 millions US.

Vrana était joueur autonome avec compensation et admissible à l’arbitrage.

Le Tchèque âgé de 25 ans a inscrit huit buts et trois aides en 11 matchs avec les Red Wings l’hiver dernier. Ces derniers ont acquis ses services de Capitals de Washington lors de la date limite des transactions, le 12 avril, en compagnie de Richard Panik et de choix de premier et deuxième tours. Les Red Wings ont cédé Anthony Mantha aux Capitals dans cette transaction.

Vrana avait précédemment inscrit 11 buts et 14 aides en 39 rencontres avec les Capitals.

Choix de premier tour des Capitals en 2014, 13e au total, Vrana a récolté 84 buts et autant d’aides en 295 matchs en carrière dans la LNH.

Il a aidé les Capitals à gagner la coupe Stanley en 2018.