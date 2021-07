Un nouvel entraîneur adjoint se joint à l’équipe de Dominique Ducharme, alors que le Canadien de Montréal a annoncé, mercredi, l’embauche de Trevor Letowski.

La Presse Canadienne

Par voie de communiqué, le directeur général Marc Bergevin a fait l’annonce de l’arrivée de Letowski au sein du personnel hockey. Ce dernier compte plus de 25 ans d’expérience, dont une dizaine d’années passées derrière le banc d’équipes de la Ligue junior de l’Ontario.

Avant d’entreprendre sa carrière d’entraîneur, Letowski a passé neuf saisons dans la Ligue nationale de hockey comme attaquant. Il a porté l’uniforme des Coyotes de Phoenix, des Canucks de Vancouver, des Blue Jackets de Columbus et des Hurricanes de la Caroline.

« J’ai développé une excellente complicité avec lui, notamment lors de notre expérience commune derrière le banc d’Équipe Canada lors du Championnat mondial junior de 2018 (où ils ont gagné l'or). Trevor est un entraîneur polyvalent, un bon tacticien et un excellent communicateur », peut-on lire dans une déclaration attribuée à l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Celui-ci a d’ailleurs vanté sa vaste expérience dans le hockey comme « des atouts précieux ».

Letowski avait pour sa part dit ceci à La Presse dans le cadre d'un portrait sur Dominique Ducharme.

« Je l’ai vu en entrevue, il va droit au but et ne permet pas d’en décoder beaucoup. Mais il a une présence dans un vestiaire. Ce n’est pas du tout un criard. Mais il a une intensité dans ses messages. Ils ne sont pas longs, mais tu en ressors avec quelque chose. Et il est très confiant quand il les livre.

« Il croit en ce qu’il dit, au plus profond de lui-même, et ça se voit. C’est ça, sa présence. »

Letowski, 44 ans, a amorcé sa carrière d’entraîneur comme adjoint avec le Sting de Sarnia en 2010, équipe avec laquelle il avait également évolué comme joueur. Il a par la suite pris le relais comme entraîneur-chef et entraîneur associé jusqu’en 2015. Il s’est ensuite joint aux Spitfires de Windsor comme entraîneur associé, remportant la coupe Memorial en 2017.

Au niveau international, Letowski a participé à trois championnats du monde de hockey junior à titre d’adjoint en 2014, 2016 et 2018, remportant l’or aux côtés de Ducharme en 2018.

En tant que joueur, il a connu une carrière de 616 matchs dans la LNH, récoltant 84 buts et 117 mentions d’aide en saison régulière. Il a ajouté un but et trois mentions d’aide en 17 parties de séries éliminatoires.

Letowski a d’ailleurs été coéquipier de l’entraîneur adjoint Luke Richardson de 2003 à 2006 avec les Blue Jackets.