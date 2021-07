(Nashville) Le gardien Pekka Rinne a annoncé sa retraite après 15 saisons dans la LNH, ont annoncé par voie de communiqué les Predators de Nashville mardi.

La Presse Canadienne

Rinne, qui est âgé de 38 ans, a disputé 683 matchs en carrière dans le circuit Bettman, tous avec les Predators.

Il domine pratiquement toutes les catégories chez les gardiens de l’histoire du club du Tennessee, dont le nombre de matchs disputés, le nombre de victoires (369), la moyenne de buts alloués (2,43), le temps de jeu total (39 413 : 29), le nombre de jeux blancs (60) et le nombre d’arrêts (17 627). Rinne a d’ailleurs conclu sa carrière avec une fiche cumulative de 369-213-75.

« Pendant plus de 15 ans, ç’a été une aventure incroyable qui a changé ma vie. Les Predators de Nashville ont pris plus de place dans ma vie que jamais je n’aurais pu imaginer, et ils m’ont donné plus que ce que j’aurais pu espérer. La décision n’a pas été facile à prendre, mais c’est la bonne », a déclaré le Finlandais.

Rinne a remporté le trophée Vézina, remis au gardien par excellence de la LNH, en 2018, et il a été finaliste pour son obtention en trois autres occasions (2011, 2012 et 2015). Il a aussi participé au match des étoiles à quatre reprises (2015, 2016, 2018 et 2019) au cours de son illustre carrière.

Rinne avait été sélectionné en huitième ronde, 258e au total, par les Predators lors du repêchage de la LNH en 2004.