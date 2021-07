En 2016, le 13 juillet était synonyme de deuil pour Dominique Ducharme, qui disait alors un dernier adieu à son père. Cinq ans plus tard, la même date a désormais quelque chose de bien plus réjouissant pour lui.

Jean-Philippe Arcand La Presse

Le pilote du Canadien a signé mardi une prolongation de contrat de trois ans avec l’équipe, perdant ainsi son statut intérimaire et devenant donc officiellement le 31e entraîneur-chef de l’histoire du CH. Selon Pierre LeBrun, chroniqueur pour The Athletic, cette entente lui rapportera en moyenne 1,7 million par saison.

« Il serait certainement fier », a noté Ducharme au sujet de son paternel, après s’être permis une courte pause. « Il aimait le sport. Il était compétitif. J’imagine qu’il y a une fête, là-haut, quelque part », a-t-il ajouté en jetant un rapide regard vers le ciel.

Embauché comme entraîneur adjoint à Claude Julien il y a un peu plus de trois ans, le natif de Joliette a remplacé ce dernier le 24 février, obtenant un dossier de 15-16-7 pour le reste de la campagne. Contre toute attente, le Tricolore a ensuite atteint la finale de la Coupe Stanley sous sa gouverne, s’inclinant en cinq matchs face au Lightning de Tampa Bay.

« Quand Marc [Bergevin] m’a donné cette opportunité, je n’avais pas l’intention d’être là pour seulement quelques mois. Au fur et à mesure que les séries avançaient, ça enlevait ces questionnements [sur le statut intérimaire] qu’il pouvait y avoir à l’extérieur. Mais de mon côté, je n’avais pas l’intention d’être seulement de passage », a expliqué le coach.

Du mouvement à prévoir

À peine confirmé dans ses fonctions, Ducharme a déjà sa part de défis qui l’attendent en vue de la prochaine saison. À commencer par la composition de son équipe d’adjoints.

D’abord, l’entraîneur des défenseurs Luke Richardson écoule sa dernière année de contrat, et diverses rumeurs laissent entendre qu’il pourrait quitter Montréal. Sean Burke, appelé en renfort pour épauler les gardiens après le renvoi de Stéphane Waite, pourrait retourner en Arizona, où vit sa famille. Et Alex Burrows est probablement sur la liste des candidats pour succéder à Joël Bouchard comme entraîneur-chef du Rocket de Laval – qui, à l’heure actuelle, n’a plus personne derrière son banc.

Ducharme a toutefois voulu se faire rassurant en ce qui concerne Richardson et Burrows. Selon lui, les deux hommes n’iront nulle part.

« Je ne vois aucun changement avec Luke et Alex, a-t-il fait savoir. Je veux qu’ils soient de retour avec nous. Ils ont fait un très bon travail. Ils devraient être de retour avec nous, ce n’est qu’une question de temps pour moi. »

En contrepartie, l’entraîneur-chef a indiqué qu’il souhaitait ajouter un troisième adjoint à son équipe. Il ne cherche aucun type de candidat en particulier. Simplement « la meilleure personne possible ».

« C’est important d’utiliser les forces de tout le monde. De vouloir se limiter à un profil en particulier, c’est peut-être écarter des candidats qui pourraient être intéressants et qui pourraient aider notre personnel », a-t-il détaillé.

Quant aux postes à pourvoir à Laval, il laisse le soin à son directeur général de s’en occuper.

Drouin, Bergevin, Weber

Dans un autre ordre d’idées, Ducharme a donné des nouvelles de quelques autres membres de l’équipe, à commencer par Jonathan Drouin. L’attaquant, on le sait, est à l’écart du jeu depuis plusieurs mois pour des raisons personnelles.

Il ne l’a pas dit de manière explicite, mais Ducharme a néanmoins sous-entendu que pour le numéro 92, l’avenir pourrait être ailleurs qu’à Montréal. Peut-être chez le Kraken de Seattle, alors que la LNH tient son repêchage d’expansion la semaine prochaine.

« Ce que je suis content de savoir, c’est que ça va bien pour Jo, a dit Ducharme. Plusieurs choses peuvent se passer, on connaît la situation dans la Ligue actuellement [avec notamment le repêchage d’expansion]. C’est quelque chose que Marc doit aussi évaluer, voir quelles sont les possibilités.

« Tout ce que je souhaite, c’est le mieux pour Jo. Il est en train de finir de passer à travers quelque chose de difficile. Tout ce que je souhaite, c’est que la personne puisse regarder en avant et être heureuse là-dedans. »

Ducharme a aussi voulu apaiser les rumeurs d’un éventuel départ de Marc Bergevin après la saison prochaine, attisées par le principal intéressé lors du bilan de fin de saison de l’équipe.

« La personne que je vois tous les jours est énergique et cherche toujours une façon d’améliorer le Canadien, a insisté Ducharme. Ce que Marc fera dans le futur, ce sont ses affaires. Je ne remarque aucun changement chez lui par rapport à son désir et sa passion de gagner. »

Quant au capitaine Shea Weber, qui a disputé les séries en dépit d’une blessure au pouce, Ducharme a simplement indiqué que le défenseur devait passer des tests supplémentaires qui détermineront si une opération est nécessaire.