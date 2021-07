Comme journaliste sportif, il peut arriver parfois qu’on se retrouve le nez trop collé sur le Canadien, à le suivre sur une base quotidienne, en l’analysant, mais en oubliant parfois ce qu’il aura fait vivre aux partisans. Nous vous avons donc demandé d’envoyer le message que vous aimeriez que les joueurs du Canadien lisent de leurs partisans. Nous avons été ensevelis de superbes messages. En voici quelques-uns.

Merci ! Merci et encore merci ! Bravo à Gallagher et à Caufield qui sont allés sans peur vers le filet malgré les gros joueurs de Tampa Bay. Bravo à Price pour son sang-froid ! Bravo à Suzuki pour les jeux qu’il a amorcés. Bravo à Perry, Petry et Weber pour l’inspiration ! Bravo encore à Gallagher pour son leadership ! Merci à tous les autres de nous avoir permis d’échapper à la monotonie de la COVID et de nous avoir fait rêver pendant un mois ! Un bel exemple pour les jeunes !

Carole Croteau

Au Canadien, merci de nous avoir rappelé jusqu’où pouvaient mener l’engagement, l’esprit d’équipe, la résilience et l’honneur de porter le chandail du Canadien. Vous nous avez fait rêver, pendant des semaines, bien au-delà de nos espoirs. On se dit « À la prochaine » parce que je sais que vous y serez encore.

Jean-Jacques Simard

Je vous lève mon chapeau !!! Ce que vous avez accompli est tout à fait remarquable, beaucoup de plaisir à m’installer devant mon téléviseur à regarder ces matchs si enivrants ! Jouer contre les champions de Tampa Bay n’est pas si simple. Bravo !!!! Vous pouvez être fiers de vous tous !

Sylvie Hunter

Comme tous les amateurs de hockey, la défaite du CH m’attriste. Mais le fait d’avoir fièrement rivalisé contre une équipe talentueuse comme le Lightning de Tampa Bay sans être déclassé est une victoire en soi. Le plus désolant est de constater qu’au fil des ans, le hockey, notre sport national, est devenu la propriété des Américains et est géré à New York plutôt qu’au Canada.

Jean-Yves Pilon

De beaux et bons petits gars. Inspirants, travaillants, nous faisant oublier ces jours de confinement et de solitude. On s’est parlé, encouragés, on a rêvé. Ils y ont mis toutes leurs énergies, blessés, plus forts et admirables que les gros bœufs de Tampa. On est redevenus fiers d’être québécois. Ne vous mettez pas à genoux, s’il vous plaît. Nous vous aimons tellement, et Monsieur Bergevin, continuez à laisser aller votre fougue, ça vous va si bien.

Louise Cadieux

Merci pour ces beaux moments dans des finales inattendues. Merci de nous avoir permis de rêver. Félicitations pour vous être défendus jusqu’à la fin. BRAVO, BRAVO ET ENCORE BRAVO pour tous les efforts fournis.

Francyne Charbonneau

Merci beaucoup

Thank you very much

Kiitos paljon

Děkuji mnohokrát

Ďakujem mnohokrát

Tack så mycket

большое тебе спасибо

En espérant que Google traduction aura fait un peu son travail…. Cordialement.

Yvan Lafontaine

Vous nous avez fait vibrer d’émotions et ça prouve que quand on veut, on peut. Merci à tous les joueurs et dirigeants, ça nous a fait du bien pendant la pandémie. Tout le monde parlait de hockey. Mon épouse et moi avons passé des moments très excitants devant la télé, encore merci.

Germain Chapdelaine

Je veux féliciter l’équipe du Canadien qui nous a fait vivre des moments joyeux dans cet épisode spécial de notre vie. Merci à toute l’équipe et aussi à Dominique Ducharme, vous êtes une équipe de champions. Carey Price, tu es le meilleur gardien au monde.

Nicole Godbout

Cher Canadien, vous êtes plusieurs et de différentes origines, et pourtant, quand on vous nomme, vous êtes sous le même nom : Canadien. Bravo pour votre courage, votre fierté, votre unité dans l’adversité. Vous avez fait vibrer, se rassembler le Québec, que dis-je, le Canada en entier. Merci, les gars, et au plaisir de vous revoir l’an prochain. Soignez vos blessures et nous serons là pour vous accueillir à votre retour la saison prochaine. Je suis tellement fière de ce que vous avez accompli. Merci.

Marie Quimper

Bravo et merci pour l’émotion. Il faut faire signer Danault. Un joueur essentiel qui a démontré sa grande importance pour l’équipe dans toutes les situations. Un Québécois francophone, un leader.

Guy Gauthier

Je suis très fier de vous. Bravo pour votre courage et votre ténacité. Salut et merci à tous. Price est maintenant un héros canadien.

François & Florence

Votre enthousiasme, votre détermination pendant ces séries ont fait vibrer tout le Québec. Dans le sport de compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais à travers cette défaite, vous avez beaucoup appris et ce n’est que partie remise. À l’année prochaine !

Danielle Perrin

Bravo mille fois, vous avez été des guerriers, je vous admire. Je suis une fan et je n’oublierai jamais tout ce que vous nous avez fait vivre, vous avez ensoleillé notre année 2021 ! Merci pour tout cela, vous méritez un défilé !

Nicole Tremblay

Bravo à une équipe qui a su nous remémorer les belles années. Merci d’avoir joué avec la passion que ce logo apporte. Je suis plus qu’optimiste pour les prochaines années.

Olivier Tremblay

Mon nom est Henry, j’ai 8 ans. Bravo au Canadien quand même ; je suis bien fier de vous et merci pour votre excellente prestation. Bien hâte de vous revoir l’an prochain.

Henry

Alors que le cauchemar de la pandémie tire à sa fin, MERCI de nous avoir permis de rêver. Rêver grand et en bleu-blanc-rouge ! La poursuite d’un rêve nous permet de continuer à avancer.

Jacqueline Desrosiers

Merci pour ces moments, c’était tellement magique ! Vous nous avez fait rêver et pour la première fois depuis longtemps, nous, les Québécois, on s’est sentis unis et réunis, partageant un espoir commun. Bravo pour ce que vous avez fait ! On vous aime !

Nadia Doyon

Bravo à nos joueurs du Canadien pour leur persévérance, leur combativité et leur résilience face à toutes sortes d’épreuves auxquelles ils ont dû faire face durant toute cette année particulière. Ils ont démontré avec l’aide de Dominique Ducharme qu’ils ont ce qu’il faut pour remporter la Coupe Stanley dans un futur proche, il n’y a aucun doute. On a de quoi être fiers d’eux, en plus des belles émotions qu’ils nous ont fait vivre et qui ont fait du bien à tous, en plus de redonner espoir en notre avenir collectif.

Gaétan Michaud

Nous sommes si fiers de vous, chers Glorieux ! Vous nous avez fait vivre de formidables émotions et d’extraordinaires moments de hockey en ce printemps où le Québec tout entier en avait tant besoin. Quelle belle chimie et quel admirable esprit de camaraderie entre vétérans et jeunes joueurs composant l’équipe si brillamment imaginée par M. Bergevin ! Bravo pour tout cela !

Gilles Normandin

Merci aux joueurs du Canadien pour leur travail acharné en séries. Ils nous ont donné un tonique dont nous avions grandement besoin. Une preuve de plus que dans la vie, le travail et le dévouement comptent pour beaucoup, autant que le talent pur. Mais si vous combinez le travail ET le talent, vous pouvez atteindre les plus hauts sommets. (Félicitations aussi à Tampa Bay et à Jon Cooper, quelle équipe !) Merci encore une fois à tous les membres du Canadien, on est fiers de vous.

André Gagné

Ne soyez pas tristes, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Moi, je suis fière de vous, vous vous êtes rendus en finale, ne l’oubliez pas. Bravo !!!!

Louise Auger

Je voudrais leur dire que dans notre cœur de Québécois, pour nous, ils sont des champions. Après tous les obstacles qu’ils ont franchis pour se rendre où ils sont allés, et après s’être battus comme ils l’ont fait jusqu’à la dernière seconde, je suis extrêmement fière d’eux. Grâce à cette série, mon engouement pour le hockey est revenu, car comme beaucoup d’autres, je ne suis pas les parties en saison « régulière », mais là, je n’en ai manqué aucune des séries. Merci, membres du Canadien, ne lâchez pas, et je serai derrière vous la saison prochaine dès le début !

Dianne Sylvestre

Un très grand MERCI à cette équipe qui a su refaire vibrer tous les Canadiens d’un océan à l’autre. Doux souvenirs d’autrefois, sans oublier le merveilleux coach Ducharme qui a su éveiller une flamme en eux.

Francine Bienvenu

Merci ! Merci de nous avoir fait oublier les 16 derniers mois de COVID. Merci de nous avoir fait rêver. Merci de nous avoir unifiés. Merci aux jeunes pour votre étincelle de passion. Merci aux plus vieux pour votre persévérance. Merci ! Et au plaisir de vous retrouver bientôt. GO HABS GO !

Lorraine Arsenault