Les mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont renversé le paradigme cette année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) alors que les équipes qui se sont rendues loin en séries ont vécu des difficultés financières plus importantes que celles qui ont été éliminées hâtivement selon le commissaire Gilles Courteau.

Ian Bussières Le Soleil

En temps normal, les équipes qui ont du succès en séries récoltent la manne aux guichets en raison d’un nombre de matchs locaux plus élevé et de foules plus nombreuses. Cependant, cette année, seuls 2500 spectateurs ont été admis lors des matchs de la finale entre les Tigres de Victoriaville et les Foreurs de Val-d’Or au Centre Vidéotron alors que tous les autres matchs présentés au Québec se déroulaient dans des « bulles » devant des estrades vides.