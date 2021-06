Carey Price n’est plus le gardien le plus redouté par ses pairs

Le roi Carey a été détrôné. Un sondage mené auprès des membres de l’Association des joueurs de la LNH a sacré Andrei Vasilevskiy comme le meilleur gardien de la LNH, après une domination sans partage de Carey Price au cours des trois saisons précédentes.

Simon-Olivier Lorange La Presse

La majorité des 473 joueurs ayant répondu à la question « Quel est le meilleur gardien du circuit ? » ont soumis le nom de Vasilevskiy, qui avait terminé deuxième du scrutin la saison dernière. Marc-André Fleury arrive cette fois au second rang, se contentant toutefois de 8,88 % des votes. Price hérite de la troisième marche du podium avec 8,25 %.

PHOTO GERRY BROOME, ASSOCIATED PRESS Andrei Vasilevskiy

Le gardien du Canadien avait remporté haut la main le titre en 2019-2020 (41,55 %), en 2018-2019 (29,89 %) et en 2017-2018, première année au cours de laquelle ce sondage a été mené. À ce moment, 41 % des répondants avaient désigné Price comme « le gardien le plus difficile à déjouer ».

Le sondage de cette année a été mené au cours du mois d’avril. Un total de 490 joueurs y a répondu sous le couvert de l’anonymat. Le nombre de répondants par question est toutefois variable.

Price est le seul joueur du Tricolore à remporter une catégorie. Parmi les indicateurs de performance (d’autres soulignent la personnalité), Shea Weber décroche le troisième rang pour le meilleur lancer (5,04 %), derrière Alex Ovechkin (49,95 %) et Auston Matthews (28,78 %). Le défenseur avait terminé au deuxième rang du scrutin de 2018-2019.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Shea Weber

Matthews se reprend toutefois pour le titre de plus dangereux marqueur (46,27 %), catégorie dans laquelle il coiffe Ovechkin. Victor Hedman est quant à lui désigné meilleur défenseur avec presque deux tiers des votes (64,71 %).

La catégorie du joueur le plus complet se conclut sur un match nul, alors que le travail de Sidney Crosby et de Patrice Bergeron (23,78 % chacun) a été salué à parts égales par leurs pairs. Crosby avait battu Bergeron l’an dernier.

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Sidney Crosby

Patrick Kane (49,48 %) a pour sa part été élu meilleur manieur de bâton et il a terminé tout juste derrière Nicklas Backstrom (20,72 %) pour le titre de meilleur passeur.

Connor McDavid conclut les catégories techniques en voyant son nom être la réponse la plus commune (36,74 %) à la question « Quel joueur, peu importe sa position, prendriez-vous dans votre équipe pour remporter un match ? », devant Sidney Crosby (23,04 %).

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Connor McDavid

Pour un calendrier modifié

L’Association des joueurs a ajouté deux questions à son sondage annuel afin de prendre le pouls de ses membres par rapport aux modifications qui ont été apportées au calendrier de la LNH en raison de la pandémie de COVID-19.

D’abord, comme on pouvait s’en douter, les joueurs désirent revenir aux divisions qui étaient en vigueur avant la saison 2021. Plus des deux tiers (68,2 %) d’entre eux se sont exprimés en ce sens et souhaitent ainsi recommencer à affronter toutes les autres équipes de la ligue, et non plus seulement celles de leur division.

Par contre, l’une des nouveautés imposées par cette saison particulière a été appréciée. Dans une proportion similaire (66,3 %), les joueurs espèrent que sera conservée la formule des courtes séries de deux ou trois matchs consécutifs contre le même adversaire, qui a réduit les déplacements et permis davantage de repos sur la route.

Autres résultats

Les autres questions du sondage de l’Association des joueurs ont été posées dans une perspective autrement plus ludique. En voici le résumé.

Quel a été votre uniforme « rétro » favori ? L’Avalanche du Colorado (28,57 %), qui a dépoussiéré les vieux chandails des Nordiques de Québec, remporte nettement le vote, devant les Kings de Los Angeles (10,49 %).

Quel joueur est le plus original dans sa manière de mettre du ruban sur son bâton ? David Pastrnak (42,32 %) semble un choix évident, suivi par Tim Stützle (19,15 %).

Quel joueur est le mieux habillé ? Auston Matthews est la carte de mode par excellence de 2021 (21,16 %). David Pastrnak (11,08 %) et P.K. Subban (6,55 %), un habitué de ce palmarès, suivent dans l’ordre.

Quel est le joueur le plus superstitieux ? Sidney Crosby (27,35 %) semble avoir les habitudes les plus loufoques, très loin devant ses plus proches poursuivants. L’Association souligne que pas moins de 120 joueurs ont reçu au moins un vote. Surprise ici : c’est Michael Frolik, du Canadien de Montréal, qui hérite de la deuxième place (5,09 %), tandis que son coéquipier Corey Perry (4,56 %) termine quatrième.