(Montréal) Peter DeBoer a convaincu les Golden Knights de Vegas de l’embaucher en janvier 2020 comme entraîneur-chef en révélant aux patrons de l’équipe la philosophie offensive qu’il souhaitait instaurer chez ses défenseurs.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Celle-ci a été pleinement exprimée lundi soir, dans la victoire de 4-1 des Golden Knights contre le Canadien de Montréal lors du match no 1 de la série demi-finale de la Coupe Stanley.

« Vous savez, quand j’ai accepté le poste d’entraîneur-chef ici, en janvier 2020, c’était l’une de nos priorités — que nos défenseurs soient plus impliqués en attaque », a d’abord dit DeBoer en visioconférence mardi.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Peter DeBoer

« Ça commence en zone neutre, et ça se transporte en zone offensive. C’est un travail constant. Nous avons progressé à ce chapitre l’an dernier dans la bulle (à Edmonton). Un an plus tard, avec l’arrivée d’Alex Pietrangelo et tout le monde qui est un peu plus familier avec le concept, les attentes sont élevées. Tout le monde peut contribuer, pas seulement Alex Pietrangelo. Ce sont les six gars en défensive. Ça fait partie de notre identité, et je crois qu’ils ont acheté le concept », a-t-il ajouté.

Le Canadien était aux premières loges lundi pour assister à cette démonstration de force des défenseurs des Golden Knights. Ceux-ci ont conclu la soirée avec trois des quatre buts des leurs, et cinq points collectivement.

Les défenseurs Shea Theodore, Alec Martinez et Nick Holden ont tous trouvé le fond de la cage du gardien Carey Price.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Ben Chiarot, Jonathan Marchessault et Nick Holden

Leur coéquipier Brayden McNabb, qui a conclu la soirée avec une mention d’aide, n’a pas caché que l’arrivée de Pietrangelo — l’ex-capitaine des Blues de St. Louis et champion de la Coupe Stanley en 2019 — dans la capitale du jeu, à l’aube de la saison 2020-21, avait eu un impact immédiat sur ses coéquipiers et lui en défensive.

« C’est un vainqueur dans l’âme. Un leader. Il joue dans cette ligue depuis longtemps ; il a fait ses marques. Et il joue un rôle essentiel depuis le début des séries éliminatoires. C’est un bourreau de travail. C’est le genre de gars que tu veux dans ton équipe, et nous sommes très chanceux de le compter parmi nous », a évoqué McNabb.

Pietrangelo, qui n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage dans la victoire enregistrée lundi, et ses coéquipiers à la ligne bleue pourraient avoir leur mot à dire dans l’issue de cette série.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Alex Pietrangelo

Et le retour des Golden Knights en série finale de la Coupe Stanley, après leur exploit lors de leur saison inaugurale en 2018.

La formation du Nevada évite toutefois de se laisser emporter. McNabb, l’un des 10 joueurs de l’équipe originale des Golden Knights encore avec eux en 2021, croit d’ailleurs que cette expérience sera bénéfique pour la suite de cette série contre le Bleu-blanc-rouge.

« Ça fait trois ou quatre ans déjà. L’expérience de ce parcours éliminatoire (en 2018) s’est révélée très importante. L’équipe a changé depuis cette époque, mais nous comptons sur des gars de caractère, de bons leaders, donc nous pouvons utiliser cette expérience, et nos partisans, pour poursuivre cette lancée », a résumé le défenseur âgé de 30 ans.

DeBoer s’est lui aussi assuré de ne pas jeter de l’huile sur le feu, alors que les Golden Knights tenteront de doubler leur avance lors du match no 2, qui aura lieu mercredi soir au T-Mobile Arena.

« Nous ne tenons rien pour acquis. Nous connaissons le caractère de cette équipe, nous savons ce qu’ils ont accompli. Nous aussi avons déjà été considérés comme des négligés en séries, et nous savons comment réagir — comme eux, d’ailleurs. Nous avons gagné un match, mais nous pouvons être encore meilleurs, et je suis certain qu’ils disent la même chose de leur côté. Tout dépendra de la façon dont les équipes réagiront lors du match no 2 », a-t-il conclu.