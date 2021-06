Dawson Mercer, qui a terminé au premier rang des compteurs de sa formation, a écopé de seulement six minutes de pénalité cette saison.

(Montréal) La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé les trois finalistes du trophée Frank-J.-Selke, qui honore le joueur le plus gentilhomme du circuit.

La Presse Canadienne

Il s’agit de Dawson Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi, Xavier Bourgault, des Cataractes de Shawinigan, ainsi que Justin Robidas, des Foreurs de Val-D’Or. Les candidats qui ont été retenus pour cet honneur doivent avoir prouvé leur efficacité sur la patinoire, tout en démontrant un maximum de respect envers leurs adversaires ainsi que les arbitres, en évitant le banc des pénalités.

Mercer, qui a terminé au premier rang des compteurs de sa formation, a aussi écopé de seulement six minutes de pénalité cette saison.

De son côté, Bourgault a touché la cible 20 fois en plus d’avoir récolté 20 passes, et il n’a passé que six minutes au cachot.

Pour sa part, Robidas a fait scintiller la lumière rouge à 19 reprises en plus d’ajouter 17 mentions d’aide à sa fiche la saison dernière. De plus, il ne totalise que six minutes de pénalité en deux saisons dans le circuit Courteau.