Mark Scheifele est catégorique : jamais, au grand jamais, n’a-t-il voulu blesser Jake Evans.

Richard Labbé

La Presse

« J’ai été sous le choc, a-t-il fait savoir vendredi matin. Je ne croyais pas que c’était une mise en échec dangereuse. J’ai tenté de garder mon coude à l’intérieur et je voulais seulement donner à mon équipe une chance de remporter le match. Je voulais empêcher un but… »

Mais Scheifele n’a pas empêché Jake Evans de marquer, et on connaît le résultat : le joueur du Canadien a été blessé gravement sur ce jeu, en fin de soirée mercredi soir à Winnipeg. Il a subi une commotion cérébrale, et le joueur des Jets, lui, a subi une suspension de quatre parties pour son geste.

« Je ne sais même pas si je donne 20 mises en échec par saison, a ajouté Scheifele. Mon intention n’était pas de frapper, mais bien d’empêcher un but. Mais qu’est-ce que je peux faire ? La LNH a sa propre opinion là-dessus. »

De toute évidence, la ligue et la direction des Jets ne voient pas les choses d’un même œil à ce sujet ; l’entraîneur Paul Maurice a expliqué vendredi matin qu’il s’attendait à ce que son joueur subisse une suspension de deux rencontres pour son geste.

« Alors je trouve que quatre matchs de suspension, c’est excessif, a-t-il fait savoir. Je ne suis pas d’accord avec cette décision… Et puis Mark ne joue pas de cette façon. Je crois qu’il a obtenu trois mises en échec lors de la série de premier tour contre Edmonton. »

Triste signe des temps : Mark Scheifele a révélé que des membres de sa famille ont été victimes d’intimidation sur les réseaux sociaux. « C’est dégueulasse… mes parents sont des gens simples. Qu’ils soient la cible d’une telle haine, c’est affreux. »

Le joueur des Jets, qui n’ira pas en appel à propos de cette décision de la ligue, espère pouvoir revenir au jeu cette saison, ce qu’il pourrait faire dans le cas d’un éventuel sixième match de cette série.

En attendant, le match numéro deux sera présenté vendredi soir à Winnipeg, et Paul Maurice ne s’attend pas à des débordements. « Parce que le prix a déjà été payé… Aussi, l’enjeu est trop grand pour que les gars des deux équipes se mettent à se courir après. De toute façon, il n’y a personne dans les deux équipes pour camper ce rôle. »

Notons par ailleurs qu’un ancien du Canadien, le défenseur Jordie Benn, devrait jouer vendredi soir, en remplacement du blessé Dylan DeMelo. Un autre blessé, l’attaquant Paul Stastny, prend du mieux, et pourrait participer à ce match numéro deux. Une décision à son sujet sera prise en soirée.