Plus de 200 personnes ont circulé dans les rues du centre-ville de Montréal, à proximité du Centre Bell, pour célébrer la victoire en sept matchs du Canadien contre les Maple Leafs, en première ronde des séries éliminatoires. La marche encadrée par une forte présence policière n’a pas entraîné de grabuge.

Coralie Laplante

La Presse

« Go Habs Go », « Jesus Price » ou « 67 », ont scandé les fans du Tricolore qui marchaient dans une ambiance festive sur la rue Sainte-Catherine et les environs. Des voitures arborant le drapeau bleu-blanc-rouge klaxonnaient, suscitant les cris de joie des partisans du Canadien.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

De nombreux agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) étaient sur les lieux, demandant aux manifestants de demeurer sur les trottoirs. Quelques objets pyrotechniques ont été lancés, mais aucune arrestation liée à des débordements n’a été effectuée, a rapporté le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant.

Sur le coup de 22 h 30, la foule a commencé à se disperser, alors qu’elle se trouvait devant la caserne de pompier de la rue Drummond. Les gyrophares des camions de pompier stationnés sur les lieux diffusaient leur couleur rouge pour souligner la victoire du Canadien.