Nathan MacKinnon (29) et Robin Lehner (90)

(Denver) Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont tous deux réussi un doublé et l’Avalanche du Colorado a défait les Golden Knights de Vegas 7-1, dimanche, dans le premier duel de sa série de deuxième tour.

Pat Graham

Associated Press

Dès le départ, l’Avalanche a pris les commandes de la rencontre avec sa vitesse, et elle s’est forgé une avance de 5-0. Même si les deux équipes s’affrontent pour la première fois de leur histoire en séries, la rivalité semblait déjà bien ancrée, puisqu’une altercation n’attendait pas l’autre en deuxième moitié de match.

Au total, 74 minutes de pénalité ont été décernées au cours du duel, dont quatre punitions d’inconduite et une punition de match contre l’attaquant des Golden Knights Ryan Reaves.

Le jeune défenseur Cale Makar a ajouté un but et trois mentions d’aide, tandis que Brandon Saad et Mikko Rantanen ont fait mouche une fois pour l’Avalanche, qui avait profité d’un repos de près d’une semaine après avoir balayé les Blues de St. Louis au premier tour.

« Tout le monde a pris cette pause au sérieux, ce n’était pas un congé, a rappelé MacKinnon. Tout le monde était prêt pour la série et nous avons connu un très bon début de match. »

Philipp Grubauer a repoussé 24 rondelles.

William Karlsson a été le seul à enfiler l’aiguille pour les Golden Knights.

Robin Lehner a réalisé 30 arrêts à son premier départ des présentes séries. Marc-André Fleury avait défendu la cage des Golden Knights pour leurs sept duels au premier tour contre le Wild du Minnesota.

« Nous n’en retirons pas un sentiment très positif, mais nous devons regarder le portrait dans son ensemble, a mentionné l’entraîneur-chef des Golden Knights, Peter DeBoer. En séries, il faut souvent avoir une mémoire à court terme et rapidement passer au prochain match.

[…]

« Au bout du compte nous n’étions simplement pas assez bons. Ils ont très bien joué. »

Le deuxième match de la série aura lieu mercredi soir à Denver.

Rantanen a ouvert le bal avec un but dès la cinquième minute de jeu en première période qui a survolté la foule de 10 500 personnes.

L’Avalanche a doublé son avance avant la fin du premier vingt et a porté le compte à 4-0 avec deux buts dès le début de la deuxième, mais les choses ont pris une autre tournure quand Mattias Janmark a encaissé une solide mise en échec du défenseur de l’Avalanche Ryan Graves à 8 : 26.

Janmark est entré en collision avec la rampe et a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire. Les Golden Knights n’ont pas apprécié la mise en échec, au point où William Carrier s’est fait chasser deux fois d’affilée pour avoir rudoyé Makar puis Graves.

« Nous savions qu’ils seraient robustes et nous étions prêts en conséquence, a souligné Makar. Peut-être que ça se reproduira au prochain match, et si c’est le cas, nous serons prêts. »

La robustesse n’a fait que prendre plus de place en troisième période. Max Pacioretty d’abord été puni pour rudesse au début de l’engagement, puis une mêlée s’en est suivie.

Plus tard dans la période, Reaves a été pris en défaut pour un geste à l’endroit de Graves qui s’est conclu par des pénalités d’inconduite à Saad, Valeri Nichushkin, Zach Whitecloud et Alex Pietrangelo.

Les Golden Knights amorçaient le deuxième tour seulement deux jours après avoir éliminé le Wild.