Jake Evans est sur le chemin du retour, mais Artturi Lehkonen ne l’est pas encore tout à fait.

Richard Labbé

La Presse

C’est ce que Dominique Ducharme a fait savoir au sujet des deux attaquants blessés, vendredi matin depuis le centre d’entraînement de Brossard.

Ainsi, Evans, absent du jeu depuis le premier match de cette série face aux Maple Leafs de Toronto, a bel et bien patiné vendredi matin. Sera-t-il sur la glace samedi soir au Centre Bell, au moment du match numéro six ? Ducharme n’a pas voulu le confirmer, mais en tout cas, il s’agit d’une possibilité.

Les nouvelles sont moins bonnes dans le cas de Lehkonen, absent du jeu depuis le troisième match de la série. Selon Ducharme, il ne devrait pas être en mesure de jouer samedi soir.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Artturi Lehkonen

Il y a aussi que de toute façon, certains entraîneurs aiment mieux ne pas jouer avec une formule gagnante, mais Ducharme a assuré ne pas être de ceux-là.

« Ce n’est pas parce qu’on a gagné le dernier match qu’on ne fera aucun changement, a-t-il répondu. Si on sent qu’on se donne une meilleure chance de gagner en apportant un changement ou deux, on va le faire. »

Le Canadien, rappelons-le, a remporté le cinquième match de la série, jeudi soir à Toronto, de façon plutôt dramatique : avec une victoire de 4-3 en prolongation, après avoir bousillé une confortable avance de 3-0 plus tôt dans la rencontre.

Rappelons aussi que le match de samedi soir au Centre Bell sera (enfin !) présenté devant des partisans, soit 2500 fans.

« C’est sûr que ça va apporter de l’énergie à notre équipe, a ajouté Ducharme. Mais au bout du compte, il faudra s’assurer aussi de jouer de manière solide. »