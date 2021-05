Sidney Crosby (87) et les Penguins de Pittsburgh ont été éliminés par les Islanders de New York, mercredi soir.

On évoque cette éventualité à chaque fin de saison depuis trois ans à Pittsburgh, mais malgré tout, on a toujours évité de faire exploser le noyau chez les Penguins.

Cette fois, le contexte est différent. Jim Rutherford n’est plus le DG de l’équipe. Son successeur Ron Hextall est un maître de la réinitialisation.

Deux des trois membres de ce noyau dur, Evgeni Malkin, bientôt 35 ans, et Kristopher Letang, 34 ans, en seront l’an prochain à leur dernière année de contrat.

Malkin a connu une saison difficile, marquée par de nombreuses blessures. Il a obtenu seulement 28 points en 33 matchs, sa pire production en carrière.

Letang, par contre, a les jambes d’un jeune défenseur de 22 ans. Il a encore joué plus de 28 minutes mercredi, dans le sixième match contre les Islanders.

Hextall aura une tâche complexe cependant. Plus on étire l’élastique de la reconstruction, plus l’exercice devient difficile : les vétérans de l’équipe perdent de la valeur en vieillissant et les choix et les espoirs ont été sacrifiés au fil des ans pour maintenir le club compétitif. L’élastique ne saurait être plus tendu à Pittsburgh. Il tient à un fil.

Quel club voudra, ou pourra, ajouter 9,5 millions sur sa masse salariale pour un joueur comme Malkin, nettement en déclin et trop souvent blessé ? Les Penguins seraient heureux de libérer une partie de son salaire afin d’accueillir des éléments plus jeunes acquis ailleurs, mais ils ne doivent pas s’attendre à recevoir des actifs intéressants pour lui.

Le manque de relève complique aussi le travail d’Hextall. On peut difficilement réinitialiser sans espoirs et avec très peu de choix au repêchage.

Pittsburgh a repêché seulement deux fois en première ronde lors des huit dernières cuvées. Ils n’ont pas eu de choix de deuxième ronde en 2014 et 2019. Cinq de leurs six espoirs repêchés en deuxième ronde depuis 2014 ont été échangés. Le sixième, Zachary Lauzon, est à la retraite en raison de commotions cérébrales.

Les Penguins n’ont pas de choix de première ronde en 2021. Il a été échangé avec l’un de leurs bons espoirs, Calen Addison, pour obtenir Jason Zucker l’an dernier. Ils n’ont pas de choix de troisième et quatrième ronde non plus.

Addison, un défenseur de 21 ans, a été inséré à la formation du Wild dans sa série contre Vegas cette semaine. Il a obtenu une aide en deux matchs, après avoir amassé 22 points en 31 matchs à sa première année professionnelle dans la Ligue américaine.

Zucker, 29 ans, a amassé 18 points en 38 matchs cette saison, et trois points en six matchs de séries éliminatoires. Il lui reste encore deux années de contrat à 5,5 millions annuellement.

Les Penguins, par contre, viennent de connaitre une autre très bonne saison régulière avec une fiche de 37-16-6, pour le premier rang dans la division Est, et ils ont perdu contre une excellente équipe, il faut l’avouer.

La question du gardien demeure cruciale. Tristan Jarry, 26 ans, a connu des séries difficiles. Il faudra un gardien d’expérience pour l’épauler.

Le capitaine Sidney Crosby a fait un plaidoyer clair contre le démantèlement du noyau, après l’élimination de l’équipe.

« Ils disent ça depuis quatre ans, n’est-ce pas ? Alors je ne sais pas si j’arriverai à leur faire changer d’idée. Pour le reste, je ne sais vraiment pas. Je sais par contre que nous voulons gagner les trois et que nous allons tout donner pour être compétitifs à chaque année. »

Crosby croit évidemment dans les chances de ce groupe pour l’an prochain. « Aucun doute dans mon esprit. Nous avons une bonne équipe et nous pouvons encore connaitre du succès. C’est pourquoi ces allusions m’agacent. Mais je n’ai jamais tenté de jouer au DG et je ne commencerai pas aujourd’hui. Ces gars-là (Malkin, Letang) veulent gagner. Nous avons été ensemble longtemps. J’ai vu leur dévouement et leur passion. Je ne le remettrai jamais en question. Il y a beaucoup de choses à considérer, c’est un business, alors ça relève d’autres personnes. »