Connor McDavid (97), Tyson Barrie (22) et Darnell Nurse (25)

(Edmonton) Au lendemain de leur défaite en troisième période de prolongation lors du quatrième match de leur série contre les Jets de Winnipeg, les Oilers d’Edmonton tournaient leur regard vers l’avenir, mardi.

La Presse Canadienne

L’équipe a connu une saison prometteuse, mais après un balayage au premier tour des séries, force est de constater que le succès ne s’est pas transposé aux séries éliminatoires.

Même s’ils ont été balayés, les Oilers se sont battus. Après tout, trois des quatre matchs ont nécessité une période de prolongation. Seul le premier duel, gagné 4-1 par les Jets, s’est soldé à la régulière.

Mais le but de Kyle Connor en troisième période de prolongation qui a donné la victoire aux Jets 4-3, dans le match no 4, a tout de même mis fin à une autre saison où les Oilers n’ont pu profiter de la présence du duo étoile Connor McDavid et Leon Draisaitl pour faire un long bout de chemin en séries.

« C’est toujours très frais dans notre mémoire et très dur à encaisser, a reconnu McDavid en vidéoconférence. Mais nous devons l’accepter, en tirer des leçons et passer à autre chose pour nous concentrer sur le futur. »

Les Oilers ont franchi le premier tour des séries une seule fois depuis 2006, l’année où ils ont perdu en sept matchs contre les Hurricanes de la Caroline, en finale de la Coupe Stanley.

L’équipe ne s’est pas qualifiée pour le tournoi printanier lors des 10 saisons suivantes, mais une nouvelle mouture menée par McDavid a permis aux Oilers de se rendre au deuxième tour en 2017.

Les Oilers n’avaient cependant pas réussi à bâtir sur ce retour en séries, puisqu’ils n’ont pas réussi à y retourner avant la présente saison. En 2020, ils avaient été éliminés lors du tournoi de qualification tenu en raison de la pandémie de COVID-19.

« Nous savons que nous avons vécu des moments difficiles et qu’il y a eu plusieurs saisons décevantes, a mentionné Draisaitl. Mais cela rendra nos prochaines victoires encore plus satisfaisantes. »

McDavid a connu l’une des meilleures saisons offensives de l’histoire, avec 105 points en 56 matchs, tandis que Draisaitl a amassé 84 points.

Darnell Nurse a continué à progresser en défense, alors que Mike Smith a semblé renaître depuis son arrivée à Edmonton. Il a maintenu une fiche de 21-6-2 en saison avec trois jeux blancs.

La situation a cependant été différente contre les Jets. McDavid et Draisaitl ont été blanchis lors des deux premiers matchs. Nurse et Smith ont bien joué, mais les Jets et leur gardien Connor Hellebuyck ont eu le dessus.

L’entraîneur-chef des Oilers, Dave Tippett, a soutenu que son équipe devra désormais trouver le moyen de se qualifier pour les séries chaque saison.

« Nous devons être en séries régulièrement pour poursuivre notre progression, a expliqué Tippett. Et un jour, nous allons nous qualifier et nous rendre jusqu’au bout. »

Certains changements pourraient survenir au sein de la formation des Oilers cet été, puisque l’attaquant Ryan Nugent-Hopkins, les défenseurs Adam Larsson et Tyson Barrie ainsi que Smith pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation.

McDavid a malgré tout affirmé que le désir de se rendre plus loin en séries dès l’an prochain est toujours bien vivant.

« Nous avons un groupe uni, a-t-il dit. Nous voulons réussir ensemble, en tant qu’équipe.

« On pourrait croire que nous sommes à des années d’y parvenir, mais nous sommes plus près du but qu’on le pense aujourd’hui. »