(Washington) Quelques instants après avoir enlacé l’ex-capitaine des Bruins Zdeno Chara au centre de la glace, Patrice Bergeron a admis qu’il n’avait pas réfléchi à ce qu’il y a de différent en gagnant une série alors qu’il porte le « C » sur son chandail.

Stephen Whyno

Associated Press

Pur les Bruins et lui, il ne s’agit que d’un pas de plus vers l’avant.

« Nous aimons gagner ensemble, en tant qu’équipe. Tout le monde contribue, tout le monde fait sa petite part, a-t-il dit. Je suis seulement heureux d’avoir remporté cette série et qu’on puisse accéder au tour suivant. »

Les Bruins affronteront soit les Penguins de Pittsburgh, soit les Islanders de New York après avoir dominé les Capitals de Washington en cinq rencontres. Trois d’entre elles ont nécessité la prolongation, dont lors de la seule défaite des Bruins dans le premier match. Mais au fur et à mesure que la série progressait, il était clair qu’elle était la meilleure équipe.

« De match en match, nous nous sommes améliorés, a affirmé le gardien Tuukka Rask, qui a stoppé 159 des 169 lancers auxquels il a fait face. Tout le monde a contribué, à l’attaque comme en défense. Nous avons bien les petites choses, ce qui a fini par faire la différence à mon avis. Nous avons été la meilleure équipe dans tous les aspects. »

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin, Tuukka Rask et Jarred Tinordi

Ça n’a pas toujours été le cas entre ces deux équipes. Les Caps ont gagné 14 duels d’affilée contre les Bruins entre 2014 et 2019, mais se sont inclinés au premier tour des séries pour la troisième fois consécutive depuis qu’ils ont soulevé la coupe Stanley en 2018.

Les Bruins, finalistes malheureux face aux Blues de St. Louis en 2019, ont démontré leur capacité à s’adapter et apporter les changements nécessaires pour demeurer d’éternels aspirants. Après avoir laissé partir Chara et Torey Krug, les Bruins ont été plus loin que la nouvelle destination de leurs ex-porte-couleurs, malgré des blessures à la ligne qui ont mis à l’épreuve la profondeur de l’organisation.

Il faut donner le mérite à Bergeron pour cela. Non seulement a-t-il marqué deux fois dans le match décisif, mais il a fourni le leadership nécessaire à cette équipe.

« C’est la première saison qu’il porte le C, alors il veut laisser sa signature, a déclaré l’entraîneur-chef, Bruce Cassidy. Je suis certain qu’il en donne encore plus, si c’est possible dans son cas. Chaque soir, il donne absolument tout ce qu’il a. »

Cassidy a dit que l’équipe allait « regarder avec intérêt » le reste de la série Penguins-Islanders, à égalité 2-2.

« Vous voulez toujours gagner une série le plus rapidement possible, afin que vos joueurs puissent se reposer davantage que votre adversaire », a noté l’entraîneur.

Ce temps supplémentaire pourrait permettre aux Bruins de récupérer les défenseurs blessés Jérémy Lauzon et Jakub Zboril à un certain point. Zboril est absent depuis deux semaines ; Lauzon s’est blessé à la main droite dans le match no1 face aux Caps.