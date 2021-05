PHOTO SERGEI GRITS, ASSOCIATED PRESS

(Riga) Le Canada a subi un troisième revers en autant de matchs au Championnat du monde de hockey sur glace, s’inclinant 3-1 contre l’Allemagne lundi soir à Riga.

La Presse Canadienne

Matthias Plachta a mené l’attaque de l’Allemagne (3-0-0) avec un but et une aide. Son filet a été inscrit 28 secondes après celui de Stefan Loibl et procurait à l’Allemagne une avance de 2-0 en milieu de première période.

Nick Paul a réduit de moitié l’avance des Allemands avec un peu moins de deux minutes à jouer au premier vingt. Cependant, Korbinian Holzer a confirmé la victoire en marquant dans un filet désert à 17:59 de la troisième période.

PHOTO GINTS IVUSKANS, AGENCE FRANCE-PRESSE Mathias Niederberger a été choisi joueur du match du côté allemand.

Le Canada s’est incliné malgré le fait qu’il ait dirigé 40 tirs vers Mathias Niederberger, dont 19 en deuxième période. À l’autre extrémité, Adin Hill a repoussé 22 rondelles.

Grâce à sa victoire, l’Allemagne se maintient en tête du groupe B avec neuf points, deux de plus que la Lettonie, qui a blanchi l’Italie 3-0 dans l’autre match à l’horaire dans le groupe B.

PHOTO GINTS IVUSKANS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le Canada et l’Italie sont les deux seules équipes dans le groupe B à ne compter aucun point au classement.

Le Canada jouera son prochain match contre la Norvège (1-1-0), mercredi.

Dans le groupe A, la Slovaquie a signé un troisième gain en autant de sorties grâce à un gain de 3-1 contre la Russie, en après-midi. La Slovaquie domine le classement avec neuf points, trois de plus que la Russie et la Suisse, qui a cependant un match en main.

En soirée, la République tchèque a arraché une victoire de 3-2, en prolongation, contre la Biélorussie grâce à un but de Dominik Kubalik.

Filip Zadina a également trouvé le fond du filet pour la République tchèque.