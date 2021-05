Hockey

Champion de la Coupe Stanley en 2014

Tyler Toffoli a vécu le rêve

Au cours des derniers mois, le Canadien a acquis six anciens gagnants de la Coupe Stanley : Joel Edmundson, Jake Allen, Tyler Toffoli, Michael Frolik, Corey Perry et Eric Staal. Ils ont tous vécu un rêve d’enfance en soulevant le gros trophée, mais aucun n’a vécu l’intensité du moment comme Toffoli. C’est que les Kings de 2014 ont remporté la Coupe Stanley sur un but marqué en prolongation, but que Toffoli a préparé. Il raconte.