Cole Caufield deviendra-t-il enfin un premier choix à la hauteur des fans du Canadien ?

Mathias Brunet

La Presse

Le collègue Richard Labbé se pose la question se matin. Il rappelle que les premiers choix du Canadien ont souvent fait patate par le passé : David Fischer, Louis Leblanc, Kyle Chipchura, Éric Chouinard.

Trevor Timmins a repêché les trois premiers, Pierre Mondou a choisi Chouinard.

À une autre époque, on a souvent blâmé André Boudrias pour ses choix ratés : Brent Bilodeau, Terry Ryan, Brad Brown, David Wilkie, Mark Pederson, Lindsay Vallis.

Mais Boudrias a aussi repêché Stéphane Richer, Patrick Roy, Shayne Corson, Éric Desjardins, John LeClair, Mathieu Schneider et Andrew Cassels. Et le Canadien a remporté des Coupes Stanley en 1986 et 1993 grâce à plusieurs de ses choix.

Timmins, lui, a aussi fait de bons choix avec Carey Price, Mark Streit, Max Pacioretty, Ryan McDonagh, P. K. Subban, Brendan Gallagher et Mikhail Sergachev.

Mais on a le réflexe, à Montréal et peut-être ailleurs, de rappeler les mauvais coups de l’équipe de recrutement, et souvent d’oublier les bons, et au contraire de souligner les bons coups des autres organisations et d’oublier les mauvais.

Ça explique sans doute la perception négative des médias et des fans à l’égard des recruteurs du Canadien au fil des décennies.

Richard rappelle dans son texte que Marc Bergevin doit se croiser les doigts avec Caufield, car ses choix de première ronde n’ont pas été des succès retentissants depuis 2012, même si, dans les faits, les choix au repêchage relèvent davantage du directeur du recrutement que du DG.

Entre 2012 et 2018, le Canadien a repêché sept fois en première ronde. Mais en raison des succès de l’équipe au début du règne de Bergevin, le club a repêché quatre fois à compter du 25e rang : Michael McCarron, Nikita Scherbak, Noah Juulsen et Ryan Poehling.

Montréal a repêché dans le top dix les trois autres fois, Alex Galchenyuk au 3e rang en 2012, Mikhail Sergachev au 9e rang en 2016 et Jesperi Kotkaniemi au 3e rang en 2018.

Richard rappelle avec justesse que Galchenyuk ne constitue pas un flop en tant que tel puisqu’il s’agissait d’un repêchage plutôt faible, que le jeune homme a connu une saison de 30 buts en 2015-2016 et que la somme des échanges a finalement rapporté Josh Anderson.

McCarron et Scherbak ont échoué. Le CH a l’excuse de les avoir repêchés tard, mais il faut parfois tirer le bon numéro en fin de ronde. Le cas Juulsen est différent. On ne saura jamais quel impact il aurait pu avoir s’il n’avait pas subi cette grave blessure au visage.

Poehling, on verra. Après une première année difficile chez les pros, il est en train de relancer sa carrière. Ce jeune centre de 6 pieds 2 pouces et 205 livres est le meilleur compteur du Rocket de Laval avec 25 points en 28 matchs. Il vient au 12e rang des compteurs de la Ligue américaine, à quatre points du 4e rang. Poehling, 22 ans, a amassé 22 points à ses 18 derniers matchs.

On reconnaîtrait davantage la justesse du choix de Sergachev si on ne l’avait pas échangé pour Jonathan Drouin en 2017. Comme on apprécierait davantage Ryan McDonagh, un autre choix de première ronde, s’il n’avait pas été bêtement offert aux Rangers pour obtenir Scott Gomez.

Quant à Jesperi Kotkaniemi, on ne connaît pas encore l’étendue de son talent. Le jeune homme de 20 ans joue désormais un rôle plus important, même si les points ne sont pas au rendez-vous en avril. Il demeure l’un des rares centres de sa cuvée dans la LNH.

Mais revenons à la fameuse perception des choix de première ronde ratés du Canadien au fil des époques. Prenons les cinq premières équipes au classement général, en fonction du taux de victoire, et regardons leurs choix de première ronde entre 2012 et 2018. Nous exclurons les Golden Knights de Vegas, nés en 2017 seulement.

Hurricanes de la Caroline

Phil Di Guiseppe, 38e au total en 2012 (2e ronde)

Elias Lindholm, 5e au total en 2013

Hayden Fleury, 7e au total en 2014

Noah Hanifin, 5e au total en 2015

Jake Bean, 13e au total en 2016

Martin Necas, 12e au total en 2017

Andrei Svechnikov, 2e au total en 2018

Avalanche du Colorado

Mitchell Heard, 41e au total en 2012 (2e ronde)

Nathan MacKinnon, 1er au total en 2013

Connor Bleackley, 23e au total en 2014

Mikko Rantanen, 10e au total en 2015

Tyson Jost, 10e au total en 2016

Cale Makar, 4e au total en 2017

Martin Kaut, 16e au total en 2018

Lightning de Tampa Bay

Slater Koekkoek, 10e au total en 2012

Jonathan Drouin, 3e au total en 2013

Tony DeAngelo, 19e au total en 2014

Mitchell Stephens, 33e au total en 2015 (2e ronde)

Brett Howden, 27e au total en 2016

Cale Foote, 14e au total en 2017

Gabriel Fortier, 59e au total en 2018 (2e ronde)

Capitals de Washington

Filip Forsberg, 11e au total en 2012

Andre Burakovsky, 23e au total en 2013

Jakub Vrana, 13e au total en 2014

Ilya Samsonov, 22e au total en 2015

Lucas Johansen, 28e au total en 2016 *Pas de choix avant la 4e ronde en 2017

Alexander Alexeyev, 31e au total en 2018

Wild du Minnesota

Matt Dumba, 7e au total en 2012

Gustav Olofsson, 46e au total en 2013 (2e ronde)

Alex Tuch, 18e au total en 2014

Joel Eriksson Ek, 20e au total en 2015

Luke Kunin, 15e au total en 2016 *Pas de choix dans les deux premières rondes en 2017

Filip Johansson, 24e au total en 2018

Conclusion ?

À moins de repêcher dans le top dix ou même le top cinq, les chances de succès sont assez minces, peu importe les organisations.

Des 28 joueurs repêchés entre 2012 et 2017 (nous excluons 2018, une cuvée trop récente), 18 n’appartiennent déjà plus à l’équipe qui les a repêchés. Seulement dix sont restés avec leur club, dont deux top deux au repêchage, MacKinnon et Svechnikov.

Et si on recule un peu et réduisons aux repêchages de 2012 et 2016, pour obtenir un peu de recul, seulement cinq des vingt choix de première ronde sont encore avec leur équipe respective.