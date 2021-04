(Winnipeg) L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, a révélé que l’attaquant Nikolaj Ehlers ratera le reste de la saison régulière en raison d’une blessure au haut du corps.

La Presse Canadienne

Maurice a précisé qu’Ehlers s’est blessé lors de la défaite de 4-1 des Jets contre les Maple Leafs, samedi.

L’entraîneur a ajouté qu’il ne pouvait pas dire exactement à quel moment du match Ehlers s’est blessé puisqu’il a été impliqué dans de plusieurs jeux pendant le match. Ehlers a retraité vers le vestiaire après une collision à la troisième période avec le défenseur Jake Muzzin des Leafs, mais il est revenu et il a complété le match.

Maurice s’est dit « confiant » qu’Ehlers sera de retour pour les éliminatoires.

L’absence d’Ehlers, qui totalise 21 buts et 25 passes en 47 matchs cette saison, survient alors que les Jets bataillent pour consolider leur rang dans la section Nord avant les éliminatoires.

Avant le match de lundi contre les Oilers d’Edmonton, les Jets occupent la deuxième place, un point devant les Oilers et huit points derrière les Maple Leafs, en tête de la section. Les Jets ont toutefois disputé deux matchs de plus que les Oilers et un match de moins que les Leafs.

Ils ont neuf autres matchs à disputer cette saison, dont deux contre les Oilers et un contre les Maple Leafs.