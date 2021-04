(Calgary) Roberto Luongo a été nommé directeur général de l’équipe canadienne qui prendra part au Championnat mondial 2021, qui aura lieu du 21 mai au 6 juin, à Riga, en Lettonie, où le Canada tentera de remporter une première médaille d’or depuis 2016.

La Presse Canadienne

Dans ce rôle, Luongo supervisera et dirigera toutes les activités hockey, y compris la sélection et l’évaluation des membres du personnel et des joueurs. Il sera secondé par Shane Doan et Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales de Hockey Canada.

À moins d’un an des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, le prochain tournoi mondial se voudra une étape importante du processus d’évaluation et de préparation puisque Luongo et Salmond ont récemment été nommés au groupe de gestion de l’équipe olympique.

Luongo en sera à ses premières armes comme gestionnaire sur la scène internationale. Comme joueur, il a représenté le Canada quatre fois au Mondial, gagnant deux médailles d’or (2003, 2004) et une d’argent (2005). Il a aussi remporté la Coupe du monde de hockey de 2004.

Doan a récemment fait partie du groupe de gestion d’Équipe Canada à la Coupe Spengler 2019, remportant le championnat, et a été consultant au Championnat mondial 2019, où l’équipe a gagné une médaille d’argent.

Comme joueur, il a représenté le Canada six fois au Mondial, remportant deux médailles d’or, en 2003 et 2007, ainsi que trois d’argent, en 2005, 2008 et 2009.

Doan a aussi gagné la Coupe du monde de hockey 2004 et a porté les couleurs du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2006.

Salmond a récemment été nommé directeur général adjoint au sein du groupe de gestion des Jeux olympiques d’hiver de 2022. Il a été promu au poste de premier vice-président des équipes nationales à Hockey Canada en 2018, après avoir occupé pendant quatre ans celui de vice-président des équipes nationales.

Le Canada disputera son premier match du Mondial le vendredi 21 mai, contre la Lettonie. La ronde préliminaire se déroulera jusqu’au mardi 1er juin. L’Allemagne, les États-Unis, la Finlande, l’Italie, le Kazakhstan et la Norvège complètent le groupe du Canada et de la Lettonie.

Depuis 1931, le Canada a remporté le Championnat mondial 20 fois, sans compter les années où l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver était aussi considérée comme championne du monde, de même que 13 médailles d’argent et 7 de bronze.