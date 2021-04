Il y a beaucoup de questions à se poser en lien avec l’arrêt des activités des Marlies de Toronto et, par ricochet, du Rocket de Laval. Beaucoup de questions et peu de réponses.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le Rocket a annoncé avoir annulé son match intra-équipe qui était à l’horaire jeudi. La décision a été prise « par mesure préventive », nous dit-on, et on prévoit un retour à l’entraînement vendredi.

Cette décision survient à la suite des évènements de mercredi. En après-midi, la Ligue américaine (AHL) avait alors annoncé l’annulation des matchs prévus jeudi et dimanche entre le Rocket et les Marlies de Toronto, « en raison des protocoles de la COVID-19 entourant les Marlies », lit-on dans le communiqué. Dans les minutes qui ont suivi, l’entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, a annoncé que les matchs contre les Marlies seraient remplacés par des matchs intra-équipe. C’est donc celui de jeudi qui a été annulé.

Or, le Rocket a été le dernier adversaire des Marlies. Ces deux équipes se sont affrontées les 9 et 10 avril (vendredi et samedi derniers), à Toronto, soit quatre jours avant que l’AHL annonce la suspension des activités des Marlies.

Le Rocket a tenu son dernier entraînement mercredi matin, soit avant l’annonce. Depuis l’annonce, l’équipe n’a tenu aucune activité sur la patinoire. Cependant, le défenseur du Rocket Xavier Ouellet, qui avait disputé les matchs des 9 et 10 avril, et a été rappelé par le Canadien dans l’intervalle, et a participé aux matchs des 12 et 14 avril (lundi et mercredi) du CH.

Le cas du match de mercredi suscite des questions. La Ligue américaine a annoncé l’annulation des matchs des Marlies à 13 h 45 mercredi, soit cinq heures avant que Ouellet ne saute sur la patinoire avec le Tricolore pour affronter les Flames. C’est donc dire que pendant que le Rocket était à l’arrêt, Ouellet a pu continuer à jouer.

Le Canadien aurait-il dû empêcher Ouellet de participer au match ? « Cette décision a été le résultat d’une évaluation médicale, qui a conclu que la participation [du joueur] était sécuritaire. Donc personne n’est en faute », a répondu Bill Daly, le commissaire adjoint de la LNH, dans un courriel à La Presse.

« Notre organisation suit le protocole de la Ligue nationale à la lettre et met tout en place pour assurer notre sécurité, a ajouté Paul Wilson, vice-président principal, affaires publiques et communications du Groupe CH. Xavier Ouellet, comme tous les joueurs et les membres de l’organisation, est testé tous les jours depuis le début de la saison. »

Lors de son point de presse de mercredi, Joël Bouchard s’est fait demander s’il avait la certitude que ses joueurs n’avaient pas été contaminés lors des matchs à Toronto.

« As-tu beaucoup de certitudes, toi, de nos jours ? Moi, je n’en ai pas beaucoup, a répondu l’entraîneur-chef du Rocket. On vit tous dans l’inconnu, dans un monde différent d’il y a deux ans. Mais je peux te confirmer que nos mesures sanitaires sont les mêmes que le Canadien et qu’on se fait tester tous les jours. »

Silence radio

L’opacité des Marlies et de l’AHL ajoute au mystère. Dans son communiqué, l’AHL ne précisait pas si les activités des Marlies étaient suspendues en raison d’un ou de plusieurs tests positifs à la COVID-19, ou simplement parce que des membres de l’équipe ont été jugés comme des contacts à risque.

La Presse a demandé des précisions à l’AHL. Réponse : « Les questions doivent être adressées à l’équipe de relations publiques des Marlies », nous écrit-on.

La Presse a donc envoyé un courriel à la relationniste des Marlies. Réponse : « Nous ne divulguerons pas davantage d’informations que ce que l’AHL a dévoilé hier. »

Bref, pas moyen de savoir si des membres des Marlies sont bel et bien atteints de la COVID-19, et à quand remonte les tests positifs, si tests positifs il y a eu.

L’Ontario est aux prises avec des nombres élevés de cas de COVID-19. La province a annoncé jeudi 4736 nouveaux cas, dont 1332 dans la seule ville de Toronto. La tendance est fortement à la hausse en Ontario, les cas ayant augmenté de 32 % depuis une semaine. Le nombre de cas observé dans la province vient même de dépasser le sommet observé durant la deuxième vague.