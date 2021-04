Beaucoup de nouvelles de l’entraînement de mardi midi du Canadien à Brossard. Alors sans plus tarder…

Guillaume Lefrançois



Commençons devant le filet. Dominique Ducharme a indiqué qu’il y avait « une chance » que Jake Allen dispute les deux matchs en 24 heures du Tricolore cette semaine. Le CH affronte les Maple Leafs à Toronto mercredi, puis les Jets de Winnipeg au Centre Bell jeudi.

« Carey a besoin de quelques jours. Jake jouera à Toronto. Les chances que Carey joue contre Winnipeg, c’est dur à dire en ce moment, car on doit voir comment il réagira. Il y a une chance que Jake joue les deux matchs », a indiqué l’entraîneur-chef.

Price s’est blessé au bas du corps. Sur une séquence en particulier, en deuxième période, il a semblé en douleur sur un déplacement, mais Ducharme affirme que c’est une vieille blessure que Price traîne depuis un certain temps. « On veut juste qu’il règle ça et qu’il revienne à 100 % », a ajouté le pilote.

Pour ce que ça vaut, Allen a bien réagi par le passé quand il a été appelé deux matchs en deux soirs. Il l’a fait 16 fois dans sa carrière, et présente une efficacité de ,922 dans ces circonstances. Son taux d’arrêts est donc meilleur que lorsqu’il a un jour de repos (,906), deux jours (,921) ou trois jours (,906). Allen avait aussi disputé deux matchs en deux jours lors des dernières séries, contre les Canucks, et avait remporté les deux matchs.

Kotkaniemi remplace Gallagher

À l’avant, c’est Jesperi Kotkaniemi qui a pris la place de Brendan Gallagher comme ailier droit aux côtés de Phillip Danault et Tomas Tatar. Kotkaniemi et Paul Byron avaient notamment eu droit à quelques présences avec Danault dans le match de lundi.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi

Gallagher s’est fracturé le pouce en première période, après avoir été atteint par une rondelle tirée par Alexander Romanov. Après le match, il était question d’une absence de quelques semaines, mais Ducharme n’avait pas d’autres précisions mardi. Il a dit attendre « des tests encore plus poussés pour savoir à quoi s’attendre ».

Kotkaniemi, rappelons-le, avait joué à l’aile en Finlande avant d’être repêché par le Canadien. Il a révélé qu’il jouait à l’aile droite, même s’il est gaucher. « Je ne sais pas pourquoi, je préférais ça. On verra comment ça va aller », a dit le jeune homme.

Le remaniement devrait permettre à Jake Evans de revenir dans la formation. À l’entraînement, Evans pilotait le quatrième trio, avec les vétérans Paul Byron et Artturi Lehkonen comme ailiers. Les trios de Nick Suzuki et d’Eric Staal sont demeurés inchangés.

Enfin, Ducharme a indiqué que Joel Armia avait terminé sa quarantaine. « Par contre, il a une remise en forme à faire avant de pouvoir rembarquer sur la glace. Quand tu ne peux même pas faire un push-up pendant deux semaines, t’as du travail à faire », a expliqué Ducharme.

Après la séance, le Tricolore prenait l’avion à destination de Toronto pour le match de mercredi.