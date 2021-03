Lundi, le match a dû être reporté en raison de l’apparition de deux noms sur la liste COVID-19 de la NHL, ceux de Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Deux joueurs du Canadien qui avaient pris part à l’entraînement de lundi matin à Brossard.

Ryan Nugent-Hopkins était en train de compléter sa routine d’avant-match quand la mauvaise nouvelle est tombée, lundi soir au Centre Bell : non, personne n’allait être en mesure de jouer au hockey ce soir-là.

« Ce fut un sentiment un peu étrange, a expliqué l’attaquant des Oilers d’Edmonton mardi après-midi. Il y a des gars qui avaient déjà commencé à mettre leur équipement. J’étais en train de me préparer en finissant mon échauffement puis on a eu la nouvelle… C’est étrange mais d’autres ont dû passer par là aussi cette saison dans la ligue. C’est notre réalité en ce moment. »

Une réalité qu’on aimerait tous mieux éviter mais voilà, nous en sommes encore là : confrontés à l’incertain.

Ça va pour tout le monde, et ça va aussi pour les Oilers d’Edmonton, qui sont en ville pour jouer au hockey mais qui pourraient avoir à se rabattre sur un peu de Netflix si jamais les choses ne s’améliorent pas dans l’immédiat.

Lundi, rappelons-le, le match a dû être reporté en raison de l’apparition de deux noms sur la liste COVID-19 de la NHL, ceux de Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Deux joueurs du Canadien qui avaient pris part à l’entraînement de lundi matin à Brossard.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs des Oilers se font déranger par le spectre de la COVID-19 cette saison. Le 11 février, le club a subi une jolie frousse quand un attaquant, Jesse Puljujarvi a eu à se soumettre au protocole de la COVID-19 en raison d’un résultat de test qui s’est finalement avéré être un faux positif.

« Quand ça commence, on veut en premier être certains que tout le monde se porte bien, a expliqué le défenseur Darnell Nurse mardi. Les gars ont des familles et des enfants à la maison. Alors c’est sûr que c’est inquiétant mais c’est la réalité, et il faut savoir encaisser les coups. »

Dave Tippett, l’entraîneur des Oilers, a tenu à souligner à quel point les joueurs de son équipe prennent toutes les précautions afin d’éviter les mauvaises nouvelles et d’éviter que la COVID-19 ne s’invite dans leur bulle.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Dave Tippett parle à ses joueurs derrière le banc

« Tout le monde tente de faire très attention, a-t-il expliqué. Peut-être même qu’on fait encore plus attention que le public en général… on surveille ce que l’on fait depuis longtemps. C’est la norme pour nous en ce moment. »

Rappelons que le match prévu pour lundi soir fut le premier match reporté cette saison dans la division Nord.