On ne croyait jamais avoir à poser une telle question ce printemps à Philadelphie, mais le chroniqueur Sam Carchidi a osé, non sans raison : les Flyers seront-ils acheteurs ou vendeurs à la date limite des échanges ?

Mathias Brunet

La Presse

Les Flyers, une équipe en ascension depuis quelques saisons, sont menacés de rater les séries éliminatoires. Ils viennent de perdre six de leurs neuf derniers matchs et se retrouvent à trois points des Bruins de Boston et de la dernière place donnant accès aux séries, avec un match de moins à jouer.

Les problèmes défensifs de cette équipe inquiètent. Ils se classent au 30e rang pour les buts accordés par match, 3,55. Seuls les Sénateurs d’Ottawa font pire.

Les gardiens, évidemment, ne sont pas à la hauteur. Carter Hart, 22 ans, qu’on a envoyé dans la gueule du loup très jeune il y a deux ans, présente parmi les pires statistiques de la LNH avec une moyenne de buts alloués de 3,83 et un taux d’arrêts de ,875. Son auxiliaire Brian Elliott est légèrement supérieur.

La défense dans son ensemble est médiocre. Ivan Provorov semble déstabilisé par le départ de son partenaire Matt Niskanen, dont la retraite a pris le milieu par surprise cet automne. Les autres n’arrivent pas à stabiliser cette défense.

Depuis le 28 février, les Flyers n’ont jamais accordé moins de trois buts dans un match à leurs adversaires. Ils ont accordé 51 buts en 11 matchs au cours de cette affreuse séquence, pour une moyenne de 4,6 buts par rencontre. Ils ont encaissé des revers humiliants ces derniers jours : 9-0 contre les Rangers mercredi dernier et 6-1 contre les Islanders samedi.

PHOTO BRUCE BENNETT, ASSOCIATED PRESS Les Flyers ont subi une défaite humiliante de 9-0 contre les Rangers, mercredi dernier.

« Si j’avais pu, j’aurais réglé les problèmes déjà », a confié l’entraineur Alain Vigneault, dépité, après la défaite de samedi.

À la défense des Flyers, ils évoluent dans une division très compétitive. Ils doivent devancer les Islanders, les Penguins, les Capitals et les Bruins pour mériter une place en séries. Ils peuvent grappiller des points contre les Sabres, les Devils et à la limite les Rangers, mais leurs principaux rivaux aussi.

Les Flyers ont aussi vu leur saison interrompue pendant deux semaines en raison de la COVID-19 début février, mais ils ont conservé une fiche de 3-1-1 à leur retour.

Depuis son entrée en poste en décembre 2018, le DG Chuck Fletcher a pris les moyens pour améliorer à court terme cette formation déjà bien nantie en jeunes joueurs de talent.

Fletcher a cédé des choix de deuxième et troisième ronde pour acquérir le défenseur Justin Braun en 2019 et il a offert 50 millions pour sept ans au centre Kevin Hayes. Ils ne sont ni en reconstruction, ni en réinitialisation.

L’attaque fonctionne à plein régime. Les Flyers marquent en moyenne 3,17 buts par rencontre, pour la 11e place à ce chapitre dans la LNH, un rang derrière le Canadien à 3,19.

James Van Riemsdyk, 31 ans, vit une renaissance après des séries éliminatoires difficiles, entre autres contre le Canadien. Il a 29 points, dont 13 buts, en autant de rencontres, au premier rang des compteurs de l’équipe. Le jeune Joel Farabee, 21 ans, 14e choix au total en 2018, a 25 points en 28 matchs au sein de ce nouveau premier trio avec Van Riemsdyk et Scott Laughton. Claude Giroux, Jakub Voracek, Sean Couturier et Travis Konecny ne sont pas en reste.

Parmi les solutions envisagées entre autres par Sam Carchidi, du Philadelphia Inquirer, l’acquisition d’un défenseur de premier plan comme Mattias Ekholm serait trop coûteuse. Les Predators exigeraient un choix de première ronde et deux espoirs en retour de leur défenseur de premier plan.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Mattias Ekholm

À l’heure actuelle, Justin Braun, un défenseur à caractère plus défensif, constitue le partenaire de Provorov. Travis Sanheim et Philippe Myers forment la deuxième paire. Erik Gustavsson et Shayne Gostisbehere ont beaucoup de carences défensives.

Après avoir été rayé de la formation lors des trois derniers matchs, Gostisbehere devrait revenir dans la formation lundi soir à la place de Nate Prosser. On ne pourra l’accuser de rien lors des deux récentes dégelées.

S’il ne veut pas hypothéquer l’avenir de sa formation, d’autant plus que la position des Flyers est précaire, Chuck Fletcher devra trouver une solution à l’interne. Son meilleur espoir en défense, Cam York, premier choix de l’équipe en 2018, est dans une situation semblable à celle de Cole Caufield. Son club, les Wolverines de l’Université du Michigan, participe au tournoi de fin de saison de la NCAA. Il ne sera pas disponible immédiatement, il est plus offensif que défensif et on ne pourra lui demander d’agir en sauveur à 20 ans.