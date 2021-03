(Nashville) Le capitaine des Predators de Nashville Roman Josi ira rejoindre une ribambelle de coéquipiers à l’infirmerie de l’équipe, en raison d’une blessure au haut du corps.

Associated Press

Les Predators ont indiqué que son état de santé sera réévalué de façon hebdomadaire, peu avant leur rencontre de mardi soir contre les Hurricanes de la Caroline.

Josi a reçu le bâton du joueur des Stars de Dallas Denis Gurianov au visage à 2 : 46 de la troisième période, provoquant une lacération. Josi est demeuré dans le match et a inscrit le but qui a permis aux Preds de signer une victoire de 4-3 en tirs de barrage dimanche soir à Dallas.

Le Suisse est le quatrième joueur des Predators à visiter l’infirmerie depuis une semaine. La formation du Tennessee a déjà inscrit le nom du défenseur Ryan Ellis sur cette liste pour six semaines en raison d’une blessure au haut du corps, et celui de l’attaquant Luke Kunin pour deux à quatre semaines à cause d’une blessure au bas du corps.

Le gardien Jusse Saros est sur la touche depuis le 4 mars en raison d’une blessure au haut du corps, et l’attaquant Matt Duchene sera absent à cause d’une blessure au bas du corps pour une période allant de trois à cinq semaines.

Les Predators ont donc rappelé les attaquants Mathieu Olivier et Rem Pitlick, ainsi que le défenseur Jérémy Davies de leur escouade de réserve.