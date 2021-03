(New York) L’attaquant des Golden Knights de Vegas Mark Stone, le gardien de but des Canucks de Vancouver Thatcher Demko et le centre des Hurricanes de la Caroline Martin Necas ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Stone a mené la LNH avec huit mentions d’aide et 10 points en quatre matchs afin d’aider les Golden Knights (16-4-1) à connaître une semaine parfaite, et ainsi prolonger à six leur séquence de victoires.

Il a notamment établi un sommet personnel ainsi qu’un record d’équipe en récoltant cinq mentions d’aide dans un gain de 5-4 contre le Wild du Minnesota le 1er mars.

Pour sa part, Demko a conservé un dossier de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux d’arrêts de 96,9 % devant le filet des Canucks (11-15-2), qui ont signé trois victoires en quatre matchs la semaine dernière.

Les Canucks sont d’ailleurs les prochains adversaires du Canadien de Montréal.

Enfin, Necas a obtenu deux buts et cinq passes en quatre parties alors que les Hurricanes (17-6-1) ont prolongé à cinq leur séquence de victoires. Les Canes se sont ainsi approchés à un point de la première place dans la section Centrale.