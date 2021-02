Ils ont perdu deux de leurs quatre premiers défenseurs : leur capitaine Zdeno Chara et le plus doué offensivement, Torey Krug.

Mathias Brunet

La Presse

David Pastrnak devait rater la saison régulière et Brad Marchand au moins un ou deux mois.

Leur premier centre Patrice Bergeron avait eu 35 ans cet été, le deuxième dans la hiérarchie, David Krejci, en avait 34.

Et dans quel état d’esprit allait se retrouver Tuukka Rask, après avoir quitté la bulle des séries éliminatoires l’été dernier pour être au chevet de son enfant ?

Un coup d’oeil rapide au classement de la LNH, vendredi matin, nous permet de constater à nouveau qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…

Les Bruins occupent le deuxième rang du classement général avec une fiche de 7-1-2, un point de moins que les Maple Leafs de Toronto, avec un match de plus à disputer.

Il faut se demander si Patrice Bergeron et Tom Brady, quand celui-ci jouait pour les Patriots, ne buvaient pas le même élixir de jeunesse. Le nouveau capitaine des Bruins a 15 points en 10 matchs depuis le début de la saison.

De retour au jeu depuis trois matchs, David Pastrnak a déjà sept points, dont cinq buts. Boston tirait de l’arrière 3-1 avec huit minutes à faire en troisième période contre les Flyers mardi. Pastrnak a marqué deux buts pour compléter son tour du chapeau et Bergeron a assommé les Flyers avec son but en prolongation.

Les Bruins parviennent à gagner malgré l’absence aussi du dauphin de Krug, Matt Grzelcyk, et de leur ailier Jake DeBrusk, blessés.

Don Sweeney semble encore avoir eu la main heureuse récemment. L’ancien ailier des Predators de Nashville, Craig Smith, embauché à un prix très raisonnable de 9,3 millions pour trois ans, a cinq points en neuf matchs à l’aile droite du deuxième trio.

La plus grande surprise en ce début de saison est cependant le colosse de 6 pieds 2 pouces et 230 livres Nick Ritchie, obtenu le 24 février 2020 des Ducks contre Danton Heinen. Ritchie, 25 ans, dont le sommet en carrière est de 31 points, en compte déjà neuf après dix matchs.

Les jeunes défenseurs Jérémy Lauzon, un choix de deuxième ronde en 2015, et Jakub Zboril, l’un des trois choix de première ronde cette même année, font le travail. Lauzon est même utilisé au sein de la première paire et vient au deuxième rang en termes d’utilisation chez les défenseurs avec une moyenne de 19 : 45 par match.

Les jeunes vétérans en défense, Brandon Carlo et surtout Charlie McAvoy, se sont mis en deuxième vitesse. McAvoy a neuf points en dix matchs et il joue 24:27 par rencontre. Il vient au 15e rang de la LNH à ce chapitre. Brent Burns et Drew Doughty occupent les deux premiers rangs avec plus de 27 minutes par match.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Charlie McAvoy (73)

On a modifié le système de jeu défensif avec le départ de Chara et Krug. Le rôle des attaquants est accentué en zone défensive. On permet aux défenseurs, plus mobiles, de pourchasser ensemble l’adversaire derrière le but et dans les coins et le premier défenseur en repli doit combler le vide devant le filet.

« Nous étions moins à l’aise auparavant d’envoyer un deuxième défenseur derrière le filet, confiait l’entraîneur Bruce Cassidy récemment. Z (Zdeno Chara) aimait rester devant le filet. Il avait un long bâton et il n’hésitait pas à "nettoyer" l’enclave. Torey (Krug) faisait un peu la même chose. Ils jouaient ainsi depuis des années. Jérémy et Charlie sont jeunes. Ils ont de l’énergie. Ils peuvent jouer avec agressivité. Alors on le leur permet. »

La stratégie semble porter ses fruits. Les Bruins se classent au quatrième rang au chapitre des buts alloués par match avec une moyenne de 2,30. Halak connait un départ spectaculaire avec une fiche de 3-0-1, une moyenne de 1,72 et un taux d’arrêts de .923. Rask offre des statistiques plus modestes. En six matchs, il a une fiche de 4-1-1, une moyenne de 2,57 et un taux d’arrêts de .888.

S’ils continuent à ce rythme, les Bruins inciteront peut-être le nouveau DG des Penguins de Pittsburgh à ne pas briser son noyau trop rapidement. Si Bergeron et Krejci le font, pourquoi pas Crosby et Malkin ?

