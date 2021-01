(Saint-Louis) Torey Krug a marqué son premier but avec les Blues de St. Louis et son équipe a défait les Kings de Los Angeles 4-2, samedi soir.

Warren Mayes

Associated Press

Krug, qui a signé un contrat de sept ans, en octobre, a inscrit le premier but en avantage numérique des Blues cette saison. Sur cette séquence, Ryan O’Reilly a obtenu une 100e mention d’assistance dans l’uniforme des Blues.

La formation de St. Louis a amorcé la rencontre sans avoir marqué en 14 tentatives en avantage numérique. Elle avait toutefois touché la cible cinq fois à ses six dernières supériorités numériques contre les Kings.

David Perron a récolté un but et une aide alors que Vince Dunn et Jaden Schwartz ont ajouté un but pour les Blues, qui montrent un dossier de 3-1-1 cette saison. Jordan Binnington a stoppé 21 rondelles.

Adrian Kempe et Dustin Brown ont répliqué pour les Kings, qui disputaient un premier match à l’étranger cette saison. Calvin Petersen a effectué son deuxième départ de la campagne et il a bloqué 25 lancers.

Les deux équipes étaient nez à nez quand Dunn a décoché un tir des poignets qui a trompé la vigilance de Petersen. Quelques minutes plus tard, Perron a procuré une avance de deux buts aux Blues.