Le Canadien a lancé son camp d’entraînement le 3 janvier et il doit commencer sa saison mercredi prochain.

Le Canadien de Montréal ne s’attendait pas à ce que les nouvelles mesures du gouvernement québécois pour contrer la pandémie de COVID-19 affectent ses activités, à moins d’un revirement de situation. Le premier ministre François Legault l'a confirmé en soirée mardi.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Le vice-président principal aux affaires publiques et communications du Canadien, Paul Wilson, a affirmé dans un courriel à La Presse Canadienne que l’équipe s’attendait, « sous toutes réserves », à pouvoir poursuivre ses activités en prévision de la saison 2021 comme prévu.

Dans sa conférence de presse de 17h, le premier ministre l'a confirmé. Grosso modo, il dresse un parallèle entre les activités du Canadien de Montréal et la diffusion d'émissions de divertissement. « Les Québécois souhaitent avoir des émissions de télévision, des matchs de hockey et c’est fait de façon sécuritaire. Ils ont les moyens de se payer cette sécurité-là. » M. Legault a rappelé que les matchs se disputaient à huis clos et que les joueurs étaient régulièrement testés.

Wilson a aussi indiqué avoir discuté avec les membres du bureau du premier ministre François Legault mardi et avoir reçu l’indication que le nouveau confinement, qui devrait être annoncé plus tard mercredi, n’empêchera pas le Canadien de poursuivre son camp au Complexe sportif Bell, à Brossard.

Le Canadien a lancé son camp le 3 janvier et il doit commencer sa campagne mercredi prochain face aux Maple Leafs, à Toronto. Après avoir joué ses six premiers matchs à l’étranger, il disputera son premier match local au Centre Bell le 28 janvier, face aux Flames de Calgary.

Tous les joueurs, entraîneurs et membres de l’entourage du Canadien sont testés chaque jour, selon le protocole établi par la LNH et approuvé par les responsables de la Santé publique au Québec. D’autres mesures pour éviter une éclosion de coronavirus au sein de l’équipe sont également en place.

La LNH a dû réviser la configuration de ses sections pour éviter les déplacements entre les États-Unis et le Canada. Les sept équipes canadiennes évolueront au sein d’une même section et chaque club disputera l’ensemble de son calendrier de 56 matchs face à ces équipes.

Le Rocket au Centre Bell

Par ailleurs, le Rocket de Laval a annoncé mercredi qu’il allait disputer ses matchs locaux au Centre Bell lors de la saison 2020-21.

La décision a été prise à la suite des recommandations de la Santé publique afin de limiter le plus possible les risques de transmission de la COVID-19.

L’équipe a précisé que ce changement est temporaire. Il est prévu que le Rocket retourne à la Place Bell, à Laval, pour le début de la saison 2021-22.