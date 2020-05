(Sunrise) Les Panthers de la Floride ont consenti un contrat de recrue de trois saisons à l’attaquant Grigori Denisenko.

La Presse canadienne

L’équipe avait sélectionné Denisenko en première ronde, 15e au total, lors du repêchage de 2018.

Capitaine de l’équipe russe junior

Denisenko, qui aura 20 ans le 24 juin, a récolté six buts et six aides en 38 matchs avec le Lokomotiv Iaroslavl cette saison. Il a ajouté un but en six parties éliminatoires.

PHOTO DARRYL DYCK, PRESSE CANADIENNE Le Russe Grigori Denisenko tentant de passer entre la bande et le Slovaque Pavol Regenda lors du Championnat mondial de hockey junior à Vancouver le 2 janvier 2019.

Capitaine de l’équipe russe au dernier Championnat mondial junior, Denisenko a mené l’équipe avec neuf points, dont trois buts, en sept parties. Il a aidé la Russie à remporter l’argent.

Il avait aussi gagné le bronze au mondial junior en 2019, accumulant également neuf points, dont quatre buts, en sept rencontres.

« Grigori est un attaquant dynamique et très talentueux qui a toujours été parmi les meilleurs sur la scène internationale, a noté le directeur général des Panthers, Dale Tallon, dans un communiqué. Nous sommes très heureux de le voir se joindre aux Panthers pour plusieurs années. »