(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont accordé un contrat de recrue de deux saisons au défenseur Markus Niemelainen.

La Presse canadienne

Niemelainen, qui est âgé de 21 ans, a récolté un but et six aides en 55 matchs l’hiver dernier avec le Porin Ässät, dans la SM-liiga, en Finlande.

Les Oilers ont sélectionné Niemelainen en troisième ronde, 63e au total, lors du repêchage de 2016.