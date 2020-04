Il y a deux ans, Graysen Cameron (à droite) et Derek Patter ont assisté aux funérailles d’un de leurs 13 coéquipiers décédés dans un accident de la route le 6 avril 2018. Graysen, qui avait subi une fracture au dos, va se joindre à une équipe collégiale de la NCAA l’automne prochain.

(Ashland) Graysen Cameron, victime d’une fracture au dos lors de l’accident d’autobus des Broncos de Humboldt il y a deux ans, poursuivra sa carrière de hockeyeur au niveau de la NCAA avec le Northland College du Wisconsin.

La Presse canadienne

Le joueur albertain de 20 ans était le capitaine des Broncos la saison dernière. Northland College évolue en 3e division dans la NCAA.

« Je suis fier d’annoncer mon engagement envers @LumberJackHKY grâce à l’aide de tous mes entraîneurs, coéquipiers, amis, @HumboldtBroncos et surtout à toute ma famille pour m’avoir aidé au cours de la dernière année et demie à revenir sur la patinoire et à jouer. Le rêve devient réalité », a mentionné Cameron dans un gazouillis.

Seize personnes ont perdu la vie et 13 ont été blessées lorsqu’un chauffeur de camion a omis de respecter un panneau d’arrêt obligatoire et a percuté l’autobus de l’équipe des Broncos de Humboldt, le 6 avril 2018.

Cameron, qui a également subi une commotion cérébrale et une blessure à l’œil, s’est soumis à une intervention chirurgicale au dos cette année-là.

Il a passé une saison comme entraîneur adjoint au niveau midget avant d’effectuer un retour avec les Broncos.

L’ailier de six pieds a marqué cinq buts et récolté huit passes en 46 matchs en 2019-20.

Cameron a disputé trois matchs éliminatoires avant que la pandémie COVID-19 ne mette fin aux éliminatoires de la Ligue de hockey de la Saskatchewan.

« Nous sommes ravis d’annoncer que notre capitaine, Graysen Cameron, s’est engagé auprès de Northland College, ont déclaré les Broncos sur le compte Twitter de l’équipe.

“Son dévouement, son éthique de travail et son leadership dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. »