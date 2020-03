Hockey Québec a décidé jeudi soir de mettre fin immédiatement à la saison de tous les hockeyeurs enfants et adolescents de la province.

Alexandre Pratt

La Presse

Ainsi, toutes les activités des ligues provinciales, régionales, scolaires — incluant les championnats, les tournois et les séries — sont annulées en raison de la COVID-19.

« Cette décision fut prise afin de protéger et maintenir la sécurité de tous nos membres ; joueuses, joueurs, entraîneurs, bénévoles, officiels et spectateurs, a affirmé le DG de l’organisme, Paul Ménard. Afin de réduire la propagation de la COVID-19, en cette période de l’année très achalandée dans nos arénas du Québec, nous ne pouvons assurer le taux de personnes présentes [restreint à 250 personnes] dans chaque infrastructure (aréna, complexe, etc.) québécois. Lorsqu’il est question de santé et sécurité, nous ne pouvons prendre aucune chance. »