(St. Louis) Le directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, a annoncé mercredi que Jay Bouwmeester ne reviendrait pas au jeu cette saison.

Associated Press

Bouwmeester s’est adressé aux membres des médias pour la première fois depuis qu’il a été victime d’un malaise cardiaque au banc de son équipe le 11 février lors d’un match contre les Ducks d’Anaheim.

« Ç’a été un épisode effrayant, mais je me sens bien présentement, a déclaré Bouwmeester, qui a dû se faire implanter un défibrillateur cardiaque automatique par la suite. Nous allons continuer d’évaluer mon état. Mais en ce moment je me sens très bien. »

Armstrong a tenu à apporter quelques clarifications au sujet de son défenseur.

« Jay et moi nous avons eu quelques discussions au cours de la dernière semaine. Nous sommes tous les deux conscients qu’il ne pourra pas disputer le reste de la saison ou même les séries éliminatoires avec nous. Nous avons discuté de son avenir, mais nous ne sommes qu’en février pour l’instant. Nous n’avons pas à prendre des décisions quant à son avenir immédiatement. Il va prendre son temps, il restera au repos auprès de sa famille et demeurera près de l’équipe. Nous verrons au cours de l’été comment les choses progressent. »

Bouwmeester a expliqué qu’il n’y avait pas eu d’événement précédent celui du 11 février qui aurait pu l’alarmer.

« Tout jusqu’à ce moment là me semblait normal, a avoué le défenseur. Je n’étais pas malade ou quoi que ce soit. C’est vraiment sorti de nulle part. »

L’athlète de 36 ans a mentionné qu’il avait été touché par la réaction des gens suite à l’incident.

« Le support des gens a été bouleversant, a-t-il confié. C’est un petit monde. Les gens accordent de l’importance aux autres. »

Bouwmeester n’a toujours pas songé à son avenir dans le sport.

« Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Je pense que c’est un sujet sur lequel je vais devoir me pencher, a-t-il affirmé. Je ne me suis pas plongé totalement dans une longue réflexion. Il y a des décisions que je vais devoir prendre, mais ça va venir plus tard. »

Le match entre les deux équipes sera reporté au 11 mars. Le pointage de 1-1 sera maintenu et le match sera d’une durée de 60 minutes.

Les Blues ont placé le nom de Bouwmeester sur la liste des blessés à long terme. Depuis, les champions en titre de la Coupe Stanley ont fait l’acquisition du défenseur Marco Scandella du Canadien de Montréal en retour d’un choix de deuxième ronde au repêchage de 2020 et d’un choix conditionnel de quatrième ronde en 2021.

Bouwmeester deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il s’était entendu sur les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de 3,25 millions au début de la campagne.

En 17 saisons dans la LNH, ce choix de première ronde des Panthers de la Floride en 2002 a récolté 88 buts et 336 aides en 1240 matchs.