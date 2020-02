(New York) Deux gardiens ont été sélectionnés parmi les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse canadienne

Le cerbère des Blue Jackets de Columbus Elvis Merzlikins a obtenu la première étoile dans le circuit Bettman, tandis qu’Andrei Vasilevskiy a obtenu la troisième. Entre les deux s’est inséré l’ailier gauche des Jets de Winnipeg Kyle Connor.

Merzlikins a passé 173 minutes, 39 secondes devant son filet la semaine dernière avant d’accorder un but, compilant une fiche de 2-1-0 avec deux jeux blancs, une moyenne de buts alloués de 0,67 et un taux d’efficacité de ,971. Il a blanchi coup sur coup les Panthers de la Floride et les Red Wings de Detroit pour lancer sa semaine, portant ainsi sa série de victoires à huit, la plus longue par un gardien recrue des Jackets. Ses cinq jeux blancs — acquis en huit départs — constituent un sommet dans la LNH cette saison.

Il a terminé la semaine en bloquant les 17 premiers lancers de l’Avalanche du Colorado, qui ont finalement signé un gain de 2-1.

Connor a été le meilleur marqueur du circuit avec huit points, dont trois buts, aidant les Jets à récolter sept des huit points à l’enjeu. Il a connu un match de quatre points (1-3-4) face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi, et un autre de trois points (2-1-3) le lendemain, contre les Blackhawks de Chicago.

Après 57 matchs cette saison, Connor vient au 13e rang de la LNH avec 59 points, dont 28 buts.

Vasilevskiy a quant à lui connu une semaine de trois victoires en autant de sorties, au cours desquelles il a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d’efficacité de ,936.

Le gardien est sur une séquence de 18 matchs sans subir la défaite en temps réglementaire (16-0-2), séquence amorcée le 17 décembre, pour porter sa fiche à 29-9-3. Le Russe deviendra, avec sa prochaine victoire, le deuxième gardien de l’histoire du Lightning à réussir trois saisons consécutives de 30 victoires ou plus.