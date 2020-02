(Columbus) Le défenseur Seth Jones des Blue Jackets de Columbus devra s’absenter pour une période indéterminée en raison d’une blessure à une cheville.

Associated Press

L’équipe a révélé que Jones s’est blessé lors de la défaite de samedi soir contre l’Avalanche du Colorado.

Jones totalise six buts et 24 mentions d’aide cette saison et il est le joueur le plus utilisé de l’équipe.

Gabriel Carlsson a été rappelé du club-école de Cleveland dans la Ligue américaine pour remplacer Jones.

Les Blue Jackets ont également procédé à un rappel d’urgence du jeune espoir Liam Foudy des Knights de London dans la Ligue de l’Ontario. Foudy, âgé de 20 ans, remplacera le joueur de centre blessé Alexander Wennberg.

Les Blue Jackets sont accablés par les blessures cette saison mais ils parviennent néanmoins à demeurer au plus fort de la lutte dans la très compétitive section Métropolitaine.