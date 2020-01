Dale Weise, comme un gars d’ici

Dale Weise l’a déjà dit : il ne s’attendait plus à ça. Être rappelé par le Canadien, lui, le vétéran de 31 ans en fin de contrat ? Pas possible. Parce que ça ne semblait plus faire partie des plans du club, et aussi parce que d’autres avaient eu droit à ce privilège bien avant lui cette saison.