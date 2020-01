(New York) L’ailier gauche des Capitals de Washington Alexander Ovechkin, le gardien des Blue Jackets de Columbus Elvis Merzlikins, ainsi que le centre des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse canadienne

Ovechkin a mené tous les patineurs du circuit Bettman, avec huit buts en plus de terminer à égalité au deuxième rang avec huit points au cours de la dernière semaine. Il a notamment réussi des tours du chapeau dans des matchs consécutifs pour la troisième fois de sa carrière pour aider les Caps à connaître une semaine parfaite de trois victoires.

Ses huit buts lui ont permis de devancer tour à tour Teemu Selanne (684) et Mario Lemieux (690) et de rejoindre Steve Yzerman (692) à égalité au neuvième rang des buteurs de tous les temps dans la LNH. Il n’est qu’à deux buts de Mark Messier et du huitième rang de tous les temps.

Merzlikins a quant à lui récolté trois victoires à ses trois sorties, réussissant notamment deux jeux blancs pour conserver une moyenne de buts alloués de 0,67 et un taux d’efficacité de ,982. Ses blanchissages consécutifs contre les Bruins de Boston et les Golden Knights de Vegas lui ont permis de devenir le deuxième gardien recrue des Jackets à réussir l’exploit après Steve Mason.

Finalement, Toews a terminé au premier rang des marqueurs de la LNH la semaine dernière avec une récolte de neuf points, dont trois buts en quatre matchs. Il a aidé les Hawks à inscrire quatre victoires pour se rapprocher à trois points seulement de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Ouest. Au passage, Toews a inscrit son 15e but gagnant en prolongation de sa carrière, dans un gain de 3-2 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Toews a récolté au moins un point à ses six derniers matchs (4-9-13) pour porter son total en carrière à 799 (341-458) en 923 rencontres. Quand il récoltera son 800e point, il deviendra le sixième joueur de l’histoire des Hawks à atteindre ce plateau avec le club.