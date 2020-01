PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Le gardien de but Carter Hart ratera de deux à trois semaines d’activités en raison d’une élongation aux muscles abdominaux du côté droit, ont annoncé les Flyers de Philadelphie mercredi.

La Presse canadienne

En conséquence, les Flyers ont rappelé le gardien Alex Lyon par mesure d’urgence de leur club-école de la Ligue américaine de hockey, les Phantoms de Lehigh Valley.

Hart a disputé 32 rencontres jusqu’ici cette saison, sa deuxième avec les Flyers, et il présente un dossier de 15-11-3 avec une moyenne de buts alloués de 2,61 et un taux d’efficacité de 90,5 %. Avant sa blessure, Hart avait obtenu cinq départs en six matchs, dont lors des trois derniers.

Quant à Lyon, il s’agit de son premier rappel cette saison. Il a disputé 23 matchs avec les Phantoms, et compilé une fiche de 9-11-2 assortie d’une moyenne de 2,56 et un taux d’efficacité de 91,6 %. Il a aussi signé un jeu blanc jusqu’ici cette saison.

Les Flyers disputeront leur prochain match mercredi soir contre les Blues à St. Louis.