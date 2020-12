Braydon Coburn et Cédric Paquette prennent la direction d’Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa ont acquis le défenseur Braydon Coburn, l’attaquant Cédric Paquette et un choix de deuxième ronde en 2022 du Lightning de Tampa Bay en retour de l’attaquant Marian Gaborik et du gardien Anders Nilsson.

La Presse Canadienne

Les Sénateurs ont confirmé la transaction, dimanche, une journée après avoir acquis les services de l’attaquant Derek Stepan.

Âgé de 35 ans, Coburn a amassé un but et quatre points en 40 matchs la saison dernière. Il a été blanchi en trois matchs éliminatoires. Sélectionné en première ronde par les Thrashers d’Atlanta, en 2003, Coburn a récolté 49 buts et 232 points en 964 matchs dans la LNH.

Paquette, 27 ans, a amassé sept buts et 18 points en 61 matchs en 2019-20. Il a ajouté trois points en 25 parties éliminatoires. En 377 matchs dans la LNH, le natif de Gaspé a inscrit 47 buts et 85 points.

Les deux joueurs ont remporté la coupe Stanley avec le Lightning, cet automne, lors de la relance de la LNH.

Gaborik n’a pas joué dans la LNH depuis la saison 2017-18, alors qu’il avait récolté quatre buts et sept points en 16 parties avec les Sénateurs. Nilsson a été d’office pour 20 matchs cette saison avec la troupe d’Ottawa, montrant une fiche de 9-9-2, une moyenne de buts alloués de 3,18 et un pourcentage d’arrêts de ,908.