La LNH et Adidas ont dévoilé lundi les chandails « Reverse Retro », que porteront les joueurs à quelques reprises cette saison. Classement, du plus laid au plus beau.

31- Red Wings de Detroit

Clairement inspiré par les chandails d’entraînement des Timbits distribués dans un camp d’entraînement de U7.

30- Stars de Dallas

On dirait un chandail de contrebande, vendu 15 $ au marché aux puces à l’achat d’une douzaine de mini-beignes au sucre en poudre.

29- Maple Leafs de Toronto

Vous souvenez-vous de l’enfant qui pleure, dans le livre de Roch Carrier, après avoir reçu un chandail des Maple Leafs des années 1960 en cadeau ? Ça aurait pu être pire – il aurait pu déballer celui-ci.

28- Islanders de New York

Le but, c’était d’avoir un nouvel uniforme, non ?

27- Predators de Nashville

Voir les Islanders.

26- Flames de Calgary

Les Flames ont remisé ce logo en 2006. Pour une bonne raison : il est terrible. Et toujours pas plus beau, 15 ans plus tard.

25- Penguins de Pittsburgh

Ne laissez jamais un designer s’amuser avec une boîte de céréales Alpha-Bits.

24- Blues de St. Louis

Comme si on avait lavé ensemble le chandail blanc des Blues et le rouge des Blackhawks. Mes yeux saignent.

23- Wild du Minnesota

Parfait pour travailler dans le quart de nuit chez Subway.

22- Kings de Los Angeles

Tinky Winky. Dipsy. Laa Laa. Po. Les Teletubbies, les Teletubbies, disent bonjour ! (Gros câlin.)

21- Canucks de Vancouver

Qu’est-ce qui viendra en premier pour les Canucks : un beau chandail ou une Coupe Stanley ?

20- Blue Jackets de Columbus

À partir d’ici, ça s’améliore. Ce qui distingue les 20 prochains chandails, ce sont les occasions ratées. Les Blue Jackets auraient dû oser le vert électrique, comme le bâton sur leur logo.

19- Devils du New Jersey

Le look sapin de Noël leur va bien. Par contre, l’abus de guirlandes dans le bas du chandail fait en sorte que le logo est décentré.

18- Jets de Winnipeg

Le gris divise. Ou bien on aime. Ou bien on déteste. J’aime. Surtout avec des couleurs pâles, comme blanc et bleu ciel.

17- Hurricanes de la Caroline

Encore du gris. Correct. Pas d’effet wow. Ça aurait été plus amusant avec la baleine sur la bedaine.

16- Sharks de San Jose

Gris, gris, toujours gris. Mais celui-ci est plus réussi. Deux morceaux de robot pour le design audacieux des épaulettes. Ça reste le plus beau logo de la ligue.

15- Blackhawks de Chicago

Superbe. Par contre, un peu trop semblable au troisième chandail actuel pour se hisser parmi les 10 premiers.

14- Panthers de la Floride

Remplacer le jaune par le doré est une nette amélioration.

13- Lightning de Tampa Bay

Classique. Mais la prochaine fois, un chandail argent scintillant, s’il vous plaît.

12- Flyers de Philadelphie

Très beau. Manque justement les pantalons Cooperalls.

11- Capitals de Washington

Jaromir Jagr aurait eu fière allure dans ce chandail, plutôt qu’en bleu, or et noir.

10- Coyotes de l’Arizona

Un designer a abusé du Crayola mauve. C’est intense. Kitsch à souhait, avec les cactus, les montagnes et la lune dans le bas du chandail. C’est… spécial. Et c’est pourquoi les jeunes vont l’adorer.

9- Bruins de Boston

Jaune sur jaune. Ça aurait pu ressembler à un popsicle aux bananes. Mais non. Les fines lignes noires et blanches créent l’équilibre. Beau travail.

8- Golden Knights de Vegas

Un chandail rétro après seulement deux saisons, ça représente un défi. Que les Golden Knights et Adidas ont relevé avec brio.

7- Oilers d’Edmonton

Contrairement aux Flames, les Oilers ont compris que leur logo secondaire de 2001 à 2006 – un genre de boulon gris métallique – a mal vieilli. Ce chandail est plus beau que l’original. Ce qui n’est pas peu dire.

6- Sabres de Buffalo

Enfin une bonne raison pour un joueur autonome de choisir les Sabres.

5- Rangers de New York

Les Rangers devraient porter ce chandail tous les matchs. À l’étranger comme à domicile. Point.

4- Ducks d’Anaheim

« Entre la beauté et la laideur, il n’y a souvent qu’un point presque imperceptible. » (Casanova)

3- Sénateurs d’Ottawa

Enfin un classement où les Sénateurs ne sont pas dans la cave. Excellente idée d’avoir retiré le blanc. L’intégration des numéros sur les manches est parfaite.

2- Canadien de Montréal

Le Canadien en bleu ? Surprenant. Mais pas inédit. C’était sa couleur d’origine, en 1909. Ce sera toutefois la première fois qu’il portera le bleu avec son célèbre logo. Un succès.

1-Avalanche du Colorado

Malaisant. Inapproprié. Inélégant. Des partisans des Nordiques sont mécontents que l’Avalanche se soit approprié le chandail des bleus. D’accord, ça pince. Mais avouez : c’est – et de loin – le plus beau chandail de la série rétro. Prenez mon argent !

