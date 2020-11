(Longueuil) L’ailier des Huskies de Rouyn-Noranda Alex Beaucage est le joueur de la dernière semaine d’activités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La Presse Canadienne

Le Trifluvien de 19 ans a marqué cinq fois et a ajouté une aide pour aider les Huskies à amasser trois points sur une possibilité de quatre dans leurs deux rencontres du week-end. Vendredi à Val-d’Or, Beaucage a marqué un but et ajouté une aide pour obtenir son cinquième match avec plus d’un point de la saison. Malgré cette défaite de 5-4 en prolongation, les Huskies récoltaient un point dans un quatrième match d’affilée.

Le lendemain devant ses partisans, Beaucage a aidé les siens à combler un retard de 4-1 avec moins de six minutes à jouer, marquant quatre buts consécutifs, dont le but vainqueur en prolongation.

Le vétéran de quatre saisons mène présentement les Huskies avec 19 points et se retrouve au deuxième rang de la LHJMQ avec 13 buts en 10 matchs. Un choix de troisième ronde de l’Avalanche du Colorado en 2019, Beaucage a été blanchi de la feuille de pointage une seule fois cette saison.