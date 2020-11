Le tournoi qui mettra aux prises sept équipes de la LHJMQ situées en zone rouge du 17 au 27 novembre dans la « bulle » du Centre Vidéotron coûtera plusieurs centaines de dollars à organiser, des dépenses dont la répartition sera faite seulement au terme de la saison.

Ian Bussières

Le Soleil

« Oui, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Chaque organisation a travaillé là-dessus. Tout le monde a été excessivement collaborateur et la ligue a très bien négocié le prix des hôtels, etc. », a déclaré le président des Remparts de Québec, Jacques Tanguay, en entrevue avec Le Soleil jeudi.

>>> Lisez la suite sur le site du quotidien Le Soleil