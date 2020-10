Sept mois après le début de la pandémie, le Canadien a une équipe transformée.

Mathias Brunet

La Presse

Lors de l’interruption de la saison, le 11 mars, le Canadien occupait le 24e rang du classement général. Il venait de subir trois défaites consécutives.

L’équipe était déjà éliminée. Marc Bergevin avait déjà largué Nate Thompson, Ilya Kovalchuk, Nick Cousins et Marco Scandella à la date limite des transactions.

Jesperi Kotkaniemi n’était plus à Montréal depuis six semaines. Il avait montré des signes encourageants à Laval, mais une blessure à la rate avait mis fin à sa saison. Certains fans, plus impatients, le qualifiaient déjà de flop.

L’un des rares éléments positifs dans cette saison de misère, Nick Suzuki, avait frappé le mur, blanchi à ses huit derniers matchs.

Avec le départ de Kovalchuk, Brendan Gallagher, Joel Armia, Jordan Weal et Dale Weise constituaient les quatre ailiers droits de l’équipe.

Claude Julien avait replacé Max Domi au centre du deuxième trio le 10 mars contre les Predators de Nashville pour soustraire Suzuki aux gros trios adverses, entre Artturi Lehkonen et Weal.

Tomas Tatar était blessé. Jonathan Drouin aussi. Son retour au jeu, alors qu’il était encore diminué, avait été décevant. Mais il n’était pas en état de jouer.

En défense, Shea Weber tirait de la langue. Victor Mete avait eu une saison difficile, marquée par les blessures. Brett Kulak était encore inconstant au sein de la deuxième paire. Cale Fleury n’était plus une solution à court terme depuis la mi-saison. Xavier Ouellet et Christian Folin ont joué le dernier match avant la pandémie contre les Predators.

Le gardien Charlie Lindgren avait remplacé le lamentable Keith Kinkaid en catastrophe au cours de l’hiver. En cinq matchs en 2020, il avait accordé 18 buts. Il fallait en trouver un autre.

Pour les plus sceptiques, il y avait peu d’espoir, en cette fin de deuxième année de réinitialisation entamée en 2018. Peut-être la chance de remporter la loterie et repêcher Alexis Lafrenière ?

Alexander Romanov ? Allait-il finalement signer un contrat ? Était-il aussi bon qu’on le disait ? Jonathan Drouin allait-il revenir à son niveau de l’automne 2019 une fois en santé ?

Certains suggéraient même d’entamer une véritable reconstruction.

Mais une réinitialisation ne se fait pas sans heurts. Il faut de la patience, laisser les jeunes mûrir, profiter aussi de la chance. Le soleil n’était pas très loin, mais un gros nuage le dissimulait, tout simplement.

Le Canadien a finalement pu entrer en séries par la porte de derrière. Kotkaniemi a profité de la pause pour s’entraîner comme un spartiate en Finlande.

Weber, Price et même Suzuki ont retrouvé leur souffle. Des vétérans ont eu le temps de guérir.

Pour plusieurs, le CH devait subir l’élimination aux mains des Penguins de Pittsburgh afin d’obtenir la chance de remporter la loterie et, au pire, repêcher parmi les dix premiers.

Imaginons un Claude Julien plus conservateur. Qui maintient Domi dans un rôle de premier plan. Qui hésite à confier des responsabilités à ses jeunes. Et une élimination hâtive aux mains des Penguins.

Le contraire est arrivé. Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi ont reçu la confiance des entraîneurs dès le début du camp d’entraînement. Et ils ont grandi au fil des séries, au point de s’imposer au centre des deux trios offensifs.

Shea Weber a montré qu’il pouvait encore être un défenseur dominant. Carey Price a été fumant.

Malgré une élimination aux mains des Flyers lors du premier tour officiel des séries, le Canadien a trouvé un élan. Et envoyé un message au reste de la Ligue : après deux ans de réinitialisation, place aux choses sérieuses !

Marc Bergevin n’a pas chômé. Un peu plus de sept semaines après l’élimination du Canadien aux mains des Flyers, on se demande même si on n’a pas halluciné.

Début septembre, le DG du CH a déniché un auxiliaire de luxe, Jake Allen, des Blues, pour un choix de troisième tour. Allen a relancé sa carrière cet hiver. Au premier tour, contre les Canucks, il a même disputé trois des quatre derniers matchs des Blues, et remporté deux victoires.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : fiche de 12-6-3 en saison, moyenne de 2,15 et taux d’arrêts de ,927, et fiche de 2-1-1 en séries, moyenne de 1,89 et taux d’arrêts de ,935…

Le défenseur Jeff Petry a confirmé sa confiance envers la direction et son plan le 25 septembre en signant une prolongation de contrat de quatre ans et 25 millions.

On lui a trouvé un partenaire à caractère défensif pour commencer la prochaine saison, Joel Edmundson, 6 pieds 4 pouces, 215 livres. Edmundson ne gagnera jamais le trophée Norris, mais en séries, cet été, il a joué en moyenne presque 24 minutes pour les Hurricanes. Seuls Jaccob Slavin et Dougie Hamilton ont été utilisés davantage.

Marc Bergevin a obtenu ses droits de négociations (à titre d’éventuel joueur autonome sans compensation) en retour d’un choix de cinquième tour, puis l’a convaincu de signer un contrat de quatre ans pour 14 millions.

L’arrivée d’Edmundston allait permettre à Kulak, solide en séries, de décaler d’une paire et d’entrer en compétition avec Victor Mete, Xavier Ouellet, Cale Fleury et Noah Juulsen pour le poste de sixième défenseur, et au jeune Alexander Romanov, nommé défenseur par excellence au Championnat mondial junior en 2018 et au sein de l'équipe d'étoiles du tournoi en 2018 et 2019, et désormais sous contrat, d’entamer sa carrière dans la LNH sans trop de pression au sein d’une troisième paire.

La suite allait surprendre davantage. Max Domi, devenu un joueur indésirable à Montréal après avoir été refoulé sans trop de succès au centre du quatrième trio en séries, ne semblait pas faire saliver les autres équipes.

Marc Bergevin avait déjà essuyé plusieurs refus d’homologues dans son cas. On connaissait l’intérêt du DG du Canadien pour l’attaquant de puissance Josh Anderson, mais Jarmo Kekalainen s’était montré gourmand plus tôt cette année, et Domi ne semblait pas le type de joueur affectionné par l’entraîneur John Tortorella.

Mais, surprise, Kekalainen a accepté de recevoir Domi, en plus d’un choix de troisième tour, pour Anderson la semaine dernière.

En santé, Anderson peut marquer plus de 25 buts et intimider l’adversaire par ses mises en échec percutantes. Il n’a pas les mains souples d’un Drouin ou d’un Suzuki. Mais il amène un ingrédient essentiel à une équipe : une combinaison de robustesse et de talent.

Marc Bergevin lui a offert 38,5 millions pour sept ans. Kekalainen a été plus prudent avec Domi en lui accordant 10,6 millions pour deux ans.

La dernière acquisition du CH, lundi sur le marché des joueurs autonomes, constitue la cerise sur le gâteau. Tyler Toffoli est un marqueur. Un vrai. Un genre de Michael Ryder, en plus responsable défensivement.

Toffoli, 28 ans, un ailier droit, a marqué 24 buts en 68 matchs. Une production de 29 buts sur une saison complète. Il a connu une saison difficile en 2018-2019 avec seulement 13 buts, mais compté 24 buts l’année précédente, et 31 buts en 2015-2016.

Cet ancien attaquant des Kings est opportuniste et ne craint pas de se rendre à l’orée du filet, là où les défenseurs peuvent être sauvages. Il est aussi l’un des rares attaquants à utiliser le revers pour marquer. Toffoli en a marqué quatre de cette façon l’an dernier.

Toffoli a coûté cher aux Canucks comme joueur de location à la date limite des transactions : un choix de deuxième tour et l’un des bons espoirs de l’organisation, Tyler Madden, 37 points, dont 19 buts, en 27 matchs à l’Université Northeastern et membre de l’équipe américaine au Championnat mondial junior en 2019.

La nouvelle acquisition du Canadien a marqué six buts en dix matchs à l’aile droite du premier trio des Canucks avec Elias Pettersson et J. T. Miller.

Au final, Allen, Edmundson, Anderson et Toffoli ont coûté en actifs deux choix de troisième tour, un choix de cinquième tour et Domi.

Longtemps un souci, le CH a enfin trois premiers centres de qualité avec Suzuki, Kotkaniemi, Danault. L’attente a duré longtemps. À l’arrivée de Bergevin en 2012, David Desharnais, Tomas Plekanec et Scott Gomez constituaient les trois premiers centres de l’équipe.

Claude Julien n’aura plus à utiliser Joel Armia ou Jordan Weal par défaut en supériorité numérique parce qu’ils sont droitiers. Le CH compte désormais à droite Brendan Gallagher, Josh Anderson, Tyler Toffoli et Armia. À gauche, on pourra compter sur Jonathan Drouin et Tomas Tatar sur des trios offensifs. Artturi Lehkonen et Paul Byron pourront être placés dans des chaises qui leur conviennent mieux, à moins que Byron ne soit échangé pour alléger la masse salariale.

Le Canadien est compétitif. Les lacunes sont presque toutes comblées. Les espoirs de l’équipe pourront se développer à leur rythme et ne recevront pas de faveur.

Là aussi, la profondeur est intéressante : Cayden Primeau devant le filet, Mattias Norlinder, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Jayden Struble, Cale Fleury, Noah Juulsen et Josh Brook en défense, Cole Caufield, Jesse Ylonen, Ryan Poehling, Luke Tuch, Jan Mysak en attaque, et peut-être aussi des surprises parmi Sean Farrell, Gianni Fairbrother, Rhett Pitlick, Jacob Olofsson, Cam Hillis ou Brett Stapley.

Cette participation providentielle en séries, et l’aplomb de l’équipe contre les Penguins, puis les Flyers, a sans doute accéléré le processus. Reste à se rapprocher du clan Gallagher…

