Max Domi poursuivra sa carrière à Columbus. Le Canadien a échangé l’attaquant de 25 ans ainsi qu’un choix de troisième ronde au repêchage de 2020 aux Blue Jackets, mardi après-midi, en retour de l’ailier droit Josh Anderson.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Guillaume Lefrançois

La Presse

Anderson, 26 ans, correspond en tous points à ce que recherche le Tricolore depuis un bon moment, pour peu qu’il retrouve sa forme d’il y a deux ans. À 6 pi 3 po et plus de 220 livres, il ajoutera du poids sur l’un des deux premiers trios de l’équipe. Il a connu la meilleure saison de sa carrière en 2018-2019, alors qu’il a inscrit 27 buts et récolté 47 points.

Ennuyé par des blessures, il a toutefois peiné en 2019-2020, avec seulement 4 points en 26 rencontres.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Josh Anderson

Domi et Anderson sont sans contrat en vue de la saison 2020-2021. Tous les deux sont représentés par Darren Ferris. Ce dernier a dit à La Presse que ses clients étaient satisfaits de la transaction. « On commence déjà à travailler » sur de nouvelles ententes, a-t-il ajouté. Domi sera admissible à l’autonomie complète dans deux ans, et Anderson, dès la saison 2021-2022.

Départ canon

Le fils du légendaire bagarreur Tie Domi a fait un tabac à sa première saison à Montréal. Après avoir été acquis des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk, le petit attaquant a récolté 72 points en 82 matchs, concluant en 2018-2019 la meilleure saison de sa carrière, de loin.

Son départ n’a toutefois rien de surprenant. Les choses se sont en effet gâtées pour lui au cours de la dernière saison. D’abord considéré comme un joueur de centre, il a été progressivement muté à l’aile à mesure que progressait la recrue Nick Suzuki. Il a tout de même trouvé le moyen d’obtenir 44 points, dont 17 buts, en 71 matchs.

Il a retrouvé un poste au centre en séries éliminatoires, mais au sein du quatrième trio. Entouré d’ailiers moins talentueux, il a été limité à trois mentions d’aide, toutes obtenues au cours d’un même match. Il a été blanchi au cours des neuf autres rencontres auxquelles il a pris part. Son temps de glace a lui aussi fondu : de 17 min 6 s en saison, il n’a plus passé que 14 min 21 s sur la patinoire en séries.

Son agent est toutefois catégorique : jamais il n’a demandé de transaction à la direction du Canadien. « Il voulait rester à Montréal, ne voulait pas quitter ses coéquipiers, a assuré Darren Ferris. Max a toujours voulu rester, mais il comprend que c’est une business. »

À Columbus, Domi aura la chance de relancer de nouveau sa carrière. On peut d’emblée s’attendre à ce qu’il joue au centre, probablement derrière le Québécois Pierre-Luc Dubois.

Max Domi a été sélectionné en première ronde (12e au total) par les Coyotes en 2013.

Attaquant de puissance

Quant à Anderson, les Blue Jackets en ont fait leur 4e choix (95e au total) en 2012. Contrairement à Domi, qui a fait le saut directement des rangs juniors à la LNH, l’Ontarien a passé deux saisons complètes dans la Ligue américaine avant de s’établir pour de bon à Columbus.

Au cours de ses trois premières saisons complètes dans la LNH, il a récolté successivement 17, 19 et 27 buts. Son gabarit ainsi que la menace offensive qu’il représente en font l’un des bons attaquants de puissance du circuit.

Ses épaules l’ont toutefois fait souffrir au cours de la dernière campagne. Une blessure du côté gauche l’a d’abord fait rater six matchs dès le début du calendrier. À son retour au jeu, il n’a jamais pleinement retrouvé ses aises, et le 14 décembre, c’est l’épaule droite qui a été atteinte. Une intervention chirurgicale a été nécessaire, et il n’a plus rejoué par la suite, pas même en séries éliminatoires.

Le journaliste Aaron Portzline, du site spécialisé Athletic, a toutefois écrit ce lundi sur Twitter qu’Anderson serait revenu au jeu au deuxième tour des séries si son équipe avait vaincu le Lightning de Tampa Bay, selon ce que lui aurait confié le directeur général Jarmo Kekkalainen. Une information qu’a confirmée son agent.

« Pendant deux mois avant d’être opéré, il jouait malgré beaucoup de douleur. Ça faisait peut-être même plus longtemps, car souvent, les joueurs ne disent pas qu’ils sont blessés », a expliqué Ferris, à propos de la récolte offensive misérable (un seul but) de son client la saison dernière.

Vu son statut de joueur autonome avec compensation admissible à l’arbitrage, le nom de Josh Anderson a souvent figuré dans les rumeurs de transaction des dernières semaines.

Kekkalainen et son joueur ont tenté sans succès de s’entendre sur les modalités d’un nouveau contrat. « Les dollars n’étaient pas là », affirme Ferris. Selon lui, le DG des Jackets a reçu « plusieurs appels » pour s’enquérir de la disponibilité de l’attaquant.