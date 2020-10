La Ligue de junior majeur du Québec lancera sa saison comme prévu, et ce, malgré les bouleversements prévus dans le sport organisé dans la province.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Vendredi matin, on apprenait que Québec envisageait sérieusement d’interdire tous les sports d’équipe en zone rouge durant le mois d’octobre. À l’heure actuelle, la zone rouge s’étend à la communauté métropolitaine de Montréal, qui comprend Laval et une partie de la Montérégie, ainsi qu’à plusieurs secteurs de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, des Laurentides et de Lanaudière.

En point de presse, en début d’après-midi, le commissaire Gilles Courteau a confirmé que jusqu’à nouvel ordre, aucune modification n’était prévue au calendrier. Deux équipes, l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Remparts de Québec se trouvent en zone rouge. La LHJMQ attend toujours des instructions spécifiques de la Santé publique pour ces deux équipes. Advenant l’annulation de matchs, des dates de reprise seront prévues.

La direction de la ligue s’est félicitée qu’aucun test positif de COVID-19 n’ait été rapporté depuis le début des camps d’entraînement de ses 18 équipes, il y a 5 semaines. Par contre, M. Courteau n’a pas été mesure de dire combien de tests avaient été administrés. « Je ne serais pas surpris que ça atteigne une centaine », a-t-il dit. Si cette estimation s’avérait, cela signifierait qu’environ 20 tests ont été passés chaque semaine pendant les camps, soit grosso modo un test par équipe par semaine.

Suivant le plan de la LHJMQ approuvé par la Santé publique, les joueurs ne devaient passer des tests que si des membres de leur équipe ou de leur famille d’accueil présentaient des symptômes associés à la COVID-19. « On n’a pas l’obligation de tester les joueurs quotidiennement ni les membres du personnel », a-t-il insisté.

Les huit premiers matchs de la saison 2020-2021 auront lieu ce vendredi 2 octobre. L’Armada affrontera le Phénix à Sherbrooke en soirée, alors que les Remparts se mettront plutôt en action samedi à la maison contre les Tigres de Victoriaville.