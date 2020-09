PHOTO LA PRESSE CANADIENNE VIA ASSOCIATED PRESS

Julien BriseBois vient d’entrer dans l’histoire.

Mathias Brunet

La Presse

Très peu de directeurs généraux francophones ont remporté la Coupe Stanley. Le DG du Lightning est devenu lundi soir le troisième à réaliser l’exploit, après Serge Savard, du Canadien, et Pierre Lacroix, de l’Avalanche. Il y a aussi eu Leo Dandurand, du Canadien, en 1931.

Certains ont tenté, ces dernières semaines, de diminuer ses mérites parce qu’il a hérité d’un club déjà puissant lors de sa promotion en octobre 2018. Or, il a été au cœur de la construction de ce club.

BriseBois a joint le Lightning en 2010, après neuf ans de travail auprès des directeurs généraux du Canadien André Savard et Bob Gainey.

La tentation de travailler pour Steve Yzerman était trop forte, et BriseBois voulait apprendre de nouvelles méthodes et développer davantage son réseau de contacts.

À son arrivée, Vincent Lecavalier, Martin St. Louis, Simon Gagné, Ted Purcell, Pavel Kubina et Dwayne Roloson constituaient le cœur de l’équipe. Steven Stamkos et Victor Hedman venaient d’arriver dans la Ligue.

Marc-Antoine Pouliot et Blair Jones étaient les meilleurs compteurs du club-école à Norfolk. Cette équipe avait raté les séries éliminatoires six fois lors des sept dernières années et produit très peu de joueurs pour le Lightning.

Le premier mandat de BriseBois consistait à relancer le club-école. En juillet, il n’avait toujours pas trouvé d’entraîneur. BriseBois est sorti des sentiers battus et a embauché un coach obscur de l’USHL, sans l’expérience requise pour un poste aussi important dans la Ligue américaine. Mais le Québécois s’est fié à son flair. Il avait aimé l’interview avec son candidat et Yzerman a donné son aval. Cet entraîneur, Jon Cooper, a soulevé la Coupe lundi soir.

Ensemble, Yzerman et BriseBois ont reconstruit les fondations complètement à Tampa. Al Murray a été nommé responsable du recrutement amateur. On a embauché le dépisteur québécois de l’organisation du Canadien, Michel Boucher. BriseBois le connaissait évidemment très bien puisque les deux avaient travaillé ensemble pour le CH.

L’année suivante, Norfolk commençait à accueillir des espoirs de talent : Tyler Johnson, Ondrej Palat, Alex Killorn…

Le travail d’Al Murray et de ses recruteurs a été essentiel dans les succès du Lightning. Dès son premier repêchage, Murray a déniché Nikita Kucherov en deuxième ronde et Palat en septième ronde, deux membres du premier trio actuel de l’équipe.

Le choix de première ronde, Vladislav Namestnikov, a servi d’appât dans l’échange pour obtenir Ryan McDonagh. Comme tous les recruteurs, Murray a fait ses erreurs. Slater Koekkoek n’était pas le meilleur candidat au dixième rang en 2012. Mais il s’est repris au 16e rang avec le gardien Andrei Vasilevskiy, peut-être le meilleur gardien de la LNH.

Le meilleur centre de l’équipe, Brayden Point, a été repêché en troisième ronde. Plusieurs dépisteurs le trouvaient trop lent. On lui a fourni une spécialiste du patinage artistique, Barb Underhill. La progression de Point a été phénoménale. Le deuxième centre du club, Anthony Cirelli, est aussi un choix de troisième ronde.

Le talent seul ne suffit pas. Tampa a été exclu des séries éliminatoires en 2017. Après avoir atteint le carré d’as en 2018, lors de la première saison de Julien BriseBois à titre de directeur général, le Lightning a été balayé en quatre matchs par les Blue Jackets de Columbus le printemps dernier.

Victor Hedman était amoché lors de la série contre les Blue Jackets, certes, mais pour BriseBois, il manquait d’expérience et de robustesse à sa formation.

Il en a ajouté. Le colosse Patrick Maroon s’est joint à Tampa après avoir remporté la Coupe à St. Louis. Les défenseurs Luke Schenn et Zach Bogosian ont été embauchés dans la dernière année.

BriseBois a aussi réalisé l’embauche de l’année sur le marché des joueurs autonomes : le défenseur Kevin Shattenkirk, 1 an, 1,75 million. Shattenkirk a obtenu 34 points en 70 matchs en saison régulière, 13 points en 22 matchs de séries, au sein du top quatre de l’équipe.

À la date limite des échanges, BriseBois a pris le pari osé de céder deux choix de première ronde pour obtenir deux joueurs de troisième trio, un peu plus limités offensivement, mais très fougueux, Blake Coleman et Barclay Goodrow.

Le troisième trio du Lightning, complété par Yanni Gourde, une trouvaille de BriseBois, a été essentiel en séries. Coleman et Goodrow sont encore sous contrat pour un an.

Dans sa grande modestie, Julien BriseBois serait le premier à affirmer que la Coupe Stanley n’est pas l’affaire d’un seul homme. Il y a eu lui, Yzerman, Murray, Boucher, Cooper, les joueurs et le reste du staff, évidemment.

Mais pour ce Montréalais dont l’expérience au hockey à son arrivée dans la LNH se limitait à des matchs de niveau Atome ou Pee Wee était jeune, il y a de quoi être fier. Très fier.

Relisez l’entretien de Julien BriseBois avec Mathias Brunet en janvier 2015.

