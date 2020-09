(Edmonton) Brayden Point et Blake Coleman ont marqué et le Lightning de Tampa Bay a battu les Stars 2-0, lundi, signant ainsi un triomphe en six matchs contre Dallas, en finale de la coupe Stanley.

La Presse Canadienne

Le Lightning a donc pu célébrer une deuxième coupe Stanley, après celle de 2004.

Andrei Vasilevskiy a fait 22 arrêts, obtenant son premier jeu blanc des séries. Il a porté sa fiche après un revers à 7-0.

Il a disputé chacun des 25 matchs de séries des siens. Tampa Bay a montré un dossier de 18-7, ne perdant jamais deux fois d’affilée.

Le trophée Conn Smythe a été remis au défenseur suédois Victor Hedman, qui a terminé les séries avec 10 filets et 22 points.

Tous les joueurs du Lightning savourent leur première coupe sauf Pat Maroon, membre des Blues de St. Louis en 2018-19.

Anton Khudobin, qui a bloqué 27 rondelles, a quitté son filet avec 1 : 40 à écouler, en faveur d’un attaquant de plus.

Les Stars ont bourdonné pendant environ une minute, générant toutefois peu de vraies occasions à part un tir du haut de l’enclave de Jamie Benn, stoppé par la défense.

Après le but de Point, au premier tiers, Coleman a doublé le coussin à 7 : 01 en période médiane.

Une passe d’Alexander Radulov a été interceptée au vol par Maroon, au centre de la glace.

Il a refilé à Cédric Paquette qui a repéré Coleman au cercle gauche, pour un tir sur réception fructueux.

Tôt au deuxième vingt, un tir de Yanni Gourde avait atteint Coleman sur le casque.

Point a marqué à 12 : 23 en première période, obtenant un cinquième but en finale.

Point a converti son propre rebond en avantage numérique, à la suite d’un tir des poignets du cercle droit. Il a eu cette occasion grâce à une passe du revers de Nikita Kucherov.

John Klingberg était puni pour avoir fait trébucher.

C’était le deuxième avantage numérique du Lightning ; lors du premier, le club n’avait pas obtenu un seul tir.

Tampa Bay a néanmoins eu l’avantage 11-4 pour les tirs, durant l’engagement. Après 40 minutes, le Lightning dominait 21-8 à ce chapitre.

La première chance de marquer dans le match est allée aux Stars, Radulov passant près de faire dévier un tir de Benn.

Miko Heiskanen a eu le champ libre pour un tir dangereux, mais il a envoyé le disque trop haut.

Vers la fin de la première période, Jason Dickinson a gardé la rondelle et tiré pendant un deux contre un, mais Vasilevskiy a fait l’arrêt.

Tampa Bay s’est trouvé à court d’un homme 1 : 24 avant le premier entracte, Hedman ayant causé de l’obstruction.

En milieu de troisième tiers, Klingberg et Mattias Janmark ont cafouillé derrière leur but et Tyler Johnson a permis à Hedman de décocher un tir frappé, mais la rondelle a dévié dans les gradins.

Les Stars ont peiné à vraiment menacer. Andrew Cogliano est l’un des rares joueurs qui a eu une occasion de près, mais il s’est buté à Vasilevskiy lui aussi.

Il y a ensuite eu un long rebond périlleux sur un tir de Klingberg, mais Tyler Seguin n’a pas été en mesure d’y aller d’un bon tir.

À 15 : 27, Ryan McDonagh du Lightning a été envoyé au cachot pour avoir fait trébucher Joel Kiviranta, à l’origine d’une séquence où les Stars ont eu deux bons tirs rapprochés en quelques secondes.

Les Stars n’ont pas été très convaincants dans cette supériorité, où Anthony Cirelli a pu mener un deux contre un.

Dallas a remporté la coupe une seule fois, en 1999. Le club était vaincu en finale pour la deuxième fois après 2000, où les Devils du New Jersey l’ont emporté.